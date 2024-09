Jak zefektivnit zimní údržbu silnic v Plzeňském kraji, vytvořit chytrého chatbota pro vzdělávání dětí nebo navrhovat turbíny pro energetiku. Podnikatel Milan Legát a jeho společnost Amitia klientům ukazuje, jak využít potenciál umělé inteligence v praxi. Firma je v oboru aktivní pátým rokem, během kterých se jí každoročně daří prakticky zdvojnásobit tržby. Díky svým pozoruhodným výsledkům v horkém odvětví zaujala porotce a získala titul Volkswagen Firma roku 2024 v Plzeňském kraji.

Kategorii Moneta Živnostník roku v Plzni ovládla mladá farmářka Anna Hones, která hospodaří společně s přítelem a bratrem na nejvýše položené ekologické farmě v Česku, na Horské Kvildě.

„Je to pro nás překvapení. Upřímně jsem si říkal, že je pro nás přece jen ještě brzo. Ale moc si toho vážíme,“ říká skromně jedenačtyřicetiletý zakladatel firmy Amitia a její jediný majitel Milan Legát. Vystudovaný expert na kybernetiku a umělou inteligenci na Fakultě aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni se praktickým využitím AI začal zabývat daleko před současným boomem, který je spojený například s rozšířením služeb jako ChatGPT.

Legát není klasickým technologickým startupistou. Hned po studiích vyrazil pracovat do technologického světa ve Švýcarsku. Zde nastoupil do místní společnosti Svox, která se zabývala technologiemi na převod textu na hlas. Firmu později ovládl americký technologický obr Nuance Communications, kde Legát působil ve vysoké manažerské funkci.

Po více než sedmi letech v korporátním světě ale zatoužil po změně a také po návratu do rodné Plzně. Úspory z úspěšné kariéry ve Švýcarsku padly na založení společnosti Amitia (a také na vlastní menší letadlo, Legát je jeho vášnivým pilotem). Firma loni utržila kolem osmi milionů, avšak letos už to vypadá na 15 a na příští rok má dle rozběhnutých projektů náběh na zhruba 30 milionů. To vše při 10 stálých zaměstnancích a asi dvou desítkách externích spolupracovníků.

„Aktuálně máme asi 20 živých projektů, což je pro nás už na hraně. Firma se tak nachází v období přerodu ze start-upu na scaleup. Vůbec poprvé řešíme nastavení procesů ve firmě, její obchodní a marketingovou strategii. Doteď jsme se prostě snažili přežít a fungovali živelně,“ vysvětluje majitel firmy, která se dnes specializuje na průmyslové společnosti, vzdělávací instituce i dopravní infrastrukturu. Pracuje například pro významnou strojírenskou skupinu Doosan, nakladatelství Fraus či Město Plzeň. Spolupracuje také se Západočeskou univerzitou.

„Po mnoha letech strávených v korporátním prostředí jsem si uvědomil, že chci mít větší kontrolu nad projekty a směřováním své kariéry. Vlastní podnikání mi umožňuje dělat rozhodnutí rychle a efektivně,“ říká Legát. I proto se nehrne do překotného růstu firmy z pohledu počtu lidí, stejně tak zatím nemá zájem o kapitál od externích investorů.

Jako plzeňský patriot chce pomáhat zejména s inovacemi v rodném regionu, například stěhování do Prahy ho neláká. Zajímavostí je, že se angažuje také v plzeňském fotbale. Je sekretářem a kapitánem A mužstva plzeňského klubu TJ Sokol Malesice, kde funkci předsedy zastává podnikatel Ondřej Pondělník, spolumajitel významného producenta dřevostaveb Easy Homes Solutions. Ta se letos v soutěži Volkswagen Firma roku v Plzeňském kraji umístila hned za společností Amitia na druhém místě.

Vítězka mezi živnostníky v Plzeňském kraji Anna Hones nepřehání, když říká, že rodinná Ekologická farma Highland Horská Kvilda, kterou založil v 90. letech její děda, pro ni není jen prací, ale životním stylem. Kromě několika let na střední škole na farmě strávila celý dosavadní život. Přiznává, že někdy je to hodně náročné. Ostatně o rozsáhlý areál ve výšce 1100 metrů nad mořem na území Národního parku Šumava s desítkami hospodářských zvířat se stará úplně bez zaměstnanců, jen za pomoci svého přítele a bratra.

„Naším cílem není farmu zvětšovat, někam růst. Ono to ani v národním parku nejde. Naším cílem je být soběstačný, žít v souladu s přírodou a předávat náš přirozený život lidem,“ říká mladá farmářka.

Její děda jako první v Česku začal chovat původní skotský náhorní skot, tzv. highland. Nižší a menší druh skotu s typickou dlouhou srstí je šetrnější k horským loukám. Jeho chov ale začal být prodělečný, protože úřady snížily původně vyžadovaný standard plemene a cena se tak výrazně propadla.

„Musela jsem přijít s něčím, co naši farmu uživí, jelikož samotné dotace od státu pro zemědělství nepokryjí ani samotnou režii farmy. Rozhodla jsem se tedy začít s chovem několika dojných krav a koz, založit si vlastní minimlékárnu na zpracování mléka a malý obchod na prodej ze dvora,“ vysvětluje Anna Hones. Kromě plemenného chovu highlandů se farma specializuje také na výrobu mléčných produktů od krav jersey a anglonubijských koz. K tomu se farma zaměřila na agroturistiku, když vybudovala maringotky, které si lidé mohou pronajmout. V nich si mohou odpočinout od města, odreagovat se se zvířaty a poznat chod farmy. Kromě toho farma nabízí třeba vyjížďky na koních.

Bioprodukty se na farmě prodávají v samoobslužném krámku, který je založen na důvěře: lidé si sami vezmou, co potřebují, a zaplatí do kasičky. „Zatím toho lidé nezneužívají, máme s tím dobré zkušenosti, kiosek chceme ještě zvětšovat,“ dodává usměvavá horská podnikatelka.