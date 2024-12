Jakub Šebesta, vedoucí divize Volkswagen společnosti Porsche Česká republika, dovede odpovídat věcně a jasně, takže těch pár minut strávených u rozhovoru stojí za to.

V letošním roce jste nově v pozici titulárního partnera kategorie Firma roku. Jaký z toho máte pocit?

Výjimečný a veskrze pozitivní. Z médií má někdy člověk pocit, že svět přestane zítra existovat. Když ale všechny ty senzační a tragické titulky určené ke klikání hodíte za hlavu a vyrazíte mezi lidi, zjistíte, že svět se točí dál. A při setkání s finalisty Firmy roku víte, že se točí tím správným směrem. Potkat tolik chytrých, pracovitých a schopných lidí je inspirativní. A skutečnost, že jsou to naši, potěší nadvakrát. Díky těmto lidem, kteří si nestěžují a nečekají, až něco dostanou, jde naše republika dopředu. Nesmírně si proto vážíme toho, že můžeme aspoň trochu přispět.

V čem vidíte smysl spojení malého a středního podnikání a společnosti Volkswagen?

Auto je nástroj, věc, která má sloužit. Když podnikáte, potřebujete být efektivní. Potřebujete, aby všechny součásti vašeho byznysu bezproblémově fungovaly, abyste se o ně mohli opřít a soustředit se na rozvoj vaší firmy, na odlišení se od konkurence. My nabízíme maximální efektivitu. Bezkonkurenční poměr hodnoty a ceny, spolehlivosti, bezpečnosti, komfortu, nízké spotřeby, servisního pokrytí a servisních nákladů i zůstatkové hodnoty.

Naše široké portfolio modelů pokrývá celou řadu segmentů od nejmenšího Pola až po luxusní Touareg. Nabízíme také kompletní paletu pohonů pro všechny typy používání od spalovacích motorů přes hybridy až po čistě elektrické vozy, včetně pohonu všech kol 4Motion – ať si každý vybere.

Jakou váhu přisuzujete rozvoji elektromobility v rámci automobilového průmyslu?

Současné elektromobily jsou z hlediska svých kvalit již zcela srovnatelné s konvenčními vozy na spalovací pohon. Jako všechno mají své výhody a nevýhody. Někomu, kdo ujede denně 1000 kilometrů, bych nabídl spíše dieselový Passat.

Velké většině lidí ale námi nabízené elektromobily už budou vyhovovat. Pokud máte kde nabíjet, není co řešit. Přesvědčit se můžete, využijete‑li naší půjčovny ID. for all, kde si můžete zapůjčit elektrický vůz až na 30 dní a zjistit, jak se vám s ním žije v běžných situacích, nikoli jen při krátké testovací jízdě. Jsem přesvědčen, že nezávisle na dotacích a regulacích si elektromobily přirozeně vybojují podstatný podíl na trhu osobních automobilů.

Firmy a živnostníci Stáhněte si přílohu v PDF

Jaký přínos mají podle vás podnikatelské soutěže Firma roku a Živnostník roku?

I s ohledem na již zmíněnou všudypřítomnou negativitu je potřeba na dobré příklady upozorňovat a výjimečné výkony oceňovat. Pozitivní motivace je přece základ pro jakýkoli posun k lepšímu. Když se vám zdá, že tuhle činku poosmé už nezvednete a váš sparing, který vás jistí, na vás zařve: „Pojď, to dáš!“, tak to prostě zvednete.

Jak byste srovnal podnikatelské prostředí v Česku třeba s tím v Německu nebo západní Evropě obecně?

Na to se spíše musíte zeptat podnikatelů, kteří mají srovnání, nebo odborníků z řad kvalifikovaných úředníků či ekonomů. Někdy se mi zdá, že státům, které neprošly socialismem, tato zkušenost velmi chybí. O to větší mám radost, že se nám díky takovým lidem, jaké ve Firmě roku oceňujeme, daří západní Evropu rychle dohánět, někdy dokonce i trumfnout.

Článek byl publikován ve speciální příloze HN Firmy a živnostníci.