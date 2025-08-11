V mládí ho fyzicky týral nevlastní otec. A ani s matkou neměl zrovna nejlepší vztahy. Ostatně v jeho šestnácti letech už ho zkrátka rodiče jednou nepustili domů. Mark Constantine tak přežíval nějakou dobu v lese, při učňovské práci v kadeřnictví si nájem nemohl dovolit.

Běžela 70. léta minulého století, ve Velké Británii se množily dělnické stávky a sociální nepokoje, Severní Irsko se zmítalo v násilí. A mladý Constantine, který příležitostně spával u přátel nebo u rodiny své budoucí ženy, tehdy začal ve volném čase na koleni vyvíjet přírodní vlasové nebo pleťové produkty.

Poté co si našel vlastní bydlení, poslal pár svých vzorků do jedné z velkých kosmetických firem a postupně se stal jejím největším dodavatelem. Nakonec společnost úspěšně prodal, ale utržené miliony utopili spolu s manželkou a dalšími čtyřmi obchodními partnery v neúspěšném zásilkovém byznysu. Když nová firma v polovině 90. let zkrachovala, založila šestice společně značku Lush. Z kůlny, kde v roce 1995 začínali s prvními pokusy, se kosmetická firma dostala na celková čistá aktiva firmy 106 milionů liber.

Od zlomového momentu v jeho kariéře uběhlo přesně 30 let. Rozhovor s mužem, jehož jmění se podle The Times odhaduje zhruba na 10 miliard korun, se domlouval měsíc a půl.

Nakonec se třiasedmdesátiletý podnikatel s HN spojuje online ze svého pětipokojového domu v městě Poole, které leží na jižním pobřeží Anglie. V něm bydlí už 43 let se svou ženou Mo, která ve firmě Lush vyvíjí produkty. A právě v tomto městě odstartoval příběh jednoho z nejúspěšnějších ekologických brandů dneška. Otevřel v něm první obchod s čerstvou, ručně vyráběnou kosmetikou Lush.

Ta je proslulá zejména ruční výrobou šumivých bomb do koupele, které vynalezla před více než 30 lety Constantinova manželka. Cesta k takovému globálnímu úspěchu je ale protknutá neuvěřitelnými momenty.

Při vyprávění mluví Constantine skromně, působí jako starý známý. Během rozhovoru často vtipkuje, pak ale také zvážní. To když vypráví o těžkých chvílích ve svém životě.

Vysvětluje mimo jiné i to, proč jeho firma odešla před několika lety ze sociálních sítí nebo proč se rozhodl napsat knihu, ve které propojuje poezii se světem byznysu. 

Zcela otevřeně ale mluví i o svých úzkostech, které většina vrcholových manažerů nepřiznává, nebo popisuje každodenní rituál, který mu brání přijímat špatná rozhodnutí.

Zbývá vám ještě 90 % článku

Co se dočtete dál

  • Celý příběh spoluzakladatele Lush Marka Constantina.
  • Jak důležité pro něj bylo setkání s otcem, který ho opustil, když byl Constantine malý.
  • Jak vznikl nejpopulárnější produkt od Lush – šumivé bomby do koupele.
  • Proč si každé odpoledne ve čtyři hodiny dává koupel.
  • Proč může poezie pomoci v podnikání.
  • Na co se chce firma Lush v budoucnu zaměřit.
První 2 měsíce předplatného za 40 Kč
  • První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
  • Možnost kdykoliv zrušit
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Všechny články v audioverzi + playlist
Předplatit za 40 Kč
Máte již předplatné?
Přihlásit se

Zajímají vás další kvalitní články z Hospodářských novin? Výběr těch nejúspěšnějších posíláme každý všední den večer v našem newsletteru 7 v SEDM, který si můžete zdarma přihlásit.