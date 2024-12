Nejnáročnějším produktem firmy Conteg jsou chladicí jednotky pro datová centra. Každá se skládá přibližně ze 160 komponentů, další stovky dílů tvoří rozvaděče a ostatní doplňky, které jsou součástí infrastruktury datových center. Na jejich vývoji pracují desítky lidí v Česku. Vše musí do sebe dokonale zapadat, každý díl a každý otvor. Ve firmě Conteg se právě pracuje na projektu, který má díky inovacím v oblasti chlazení dosáhnout výrazných energetických úspor.

Podnikání Contegu zahrnuje mimo řešení pro datová centra také segmenty, jako jsou průmyslové rozvaděče, chladicí zařízení nebo kabelové úložné systémy. V roce 2021 vstoupil Conteg Group do e‑commerce s výdejními boxy OX Point a letos přišel s projektem, který má postupně nahradit klasické domovní poštovní schránky moderními boxy 21. století. Jedná se o kombinaci klasické schránky a doručovacího boxu zásilkových společností.

„Predikce související s růstem umělé inteligence uvádí, že do roku 2030 bude spotřeba energie datovými centry tvořit až 25 procent celkové spotřeby Spojených států. Když se podíváme na spotřebu energie v datových centrech a dopravní situaci na silnicích, oba fenomény mají neuvěřitelný dopad na snižování uhlíkové stopy,“ říká Vít Voláček, generální ředitel společnosti Conteg Group.

Úspěšní navzdory trhu

Spolu se svým bratrem Vojtěchem, který má na starosti obchod, řídí miliardový byznys. Obrat Conteg Group je 1,8 miliardy korun, zisk EBITDA přibližně 150 milionů ročně a letos celá skupina směřuje ke dvěma miliardám korun.

Daří se jí v datových centrech, energetice i zásilkových boxech. Klíčem k úspěchu je vše správně nastavit a posílit oblasti, kde je to potřeba. Když v roce 2008 firmy ořezávaly náklady na marketing, v Contegu je naopak zvýšili, vyvíjeli nové produkty a zaváděli nové způsoby prodeje. Tam, kde aktuálně konkurence hlásí krize a propady objednávek, firma roste a v některých segmentech jde zcela proti vývoji trhu. Poradila si s pandemií následovanou poklesem poptávky i se ztrátou stamilionových částek z ruského trhu. „I když se jednomu segmentu nebo teritoriu nedaří, na celkových číslech to u nás nepoznáte. Zaměřujeme se na malá čísla, která nakonec udělají ta velká,“ říká Vojtěch Voláček.

„Vždy se na všechno snažíme reagovat ihned a zbytečně nevyčkávat. Ne všechna naše rozhodnutí byla vždy správná, ale pokaždé jsme reagovali rychle a zbytečně nevyčkávali. A přinášeli jsme osobní oběti. Neříkali jsme ostatním, aby dělali. První, kdo dělal, jsme byli my a šli příkladem,“ dodává jeho bratr Vít.

Začátky s kladivem v ruce

Oba se shodují na tom, že za jejich úspěchem stojí kombinace skvělých lidí ve firmě, zavádění nových produktů a vstupy na nové trhy. Conteg je aktuálně rozkročen do více než 70 zemí světa. Dodával pro olympijské hry v Athénách a Turíně, pro nové egyptské hlavní město, Centrální egyptskou banku, Saudi Airlines, Air France. Mezi jeho klienty patří IBM, Nokia, Samsung, BNP Paribas, DHL, Dior, Audi nebo Toyota, většina telekomů a bank a jedna z největších instalací je v centrále NATO v Bruselu. Rozvaděče české rodinné firmy najdete na zámku ve Versailles, nejvyšší budově světa Burdž Chalífa a budou i na budoucím rekordmanu, rozestavěném mrakodrapu Jeddah Tower, který by měl být vysoký přes tisíc metrů.

Podnikat začínali bratři Voláčkovi se svým otcem Janem na konci devadesátých let ve staré budově humpolecké Jednoty. S rozvaděčovými skříněmi byly v té době potíže, a tak se rozhodli, že je zkusí vyrábět sami. Dnes jsou jejich rozvaděče na nejvyšších budovách světa, před 26 lety je naklepávali kladívkem a paličkou, aby z nich dokázali dostat požadovaný rozměr devatenácti palců.

Firmu se jim podařilo rozjet relativně rychle, brzo získali klienty a dlouho na sebe nenechali čekat ani zahraniční zákazníci. „Od samého začátku jsme se nebáli riskovat. Jezdili jsme po německých veletrzích, i když mnoho českých firem jsme na nich neviděli. Vyhýbaly se vystavování kvůli vysokým nákladům. My ale právě na nich získávali nové klienty. A když bylo potřeba otevřít nový trh, sbalil jsem dvě tašky a na dva roky jsem se přestěhoval do Dubaje,“ vzpomíná Vojtěch Voláček. Mimochodem, kvůli rodinnému byznysu a vstupu na nové trhy se naučil španělsky i arabsky.

Ani Contegu se ale nevyhýbají problémy. Potýká se s nedostatkem kvalifikované pracovní síly a nedostatečně flexibilním pracovním trhem. Voláčkovi by také uvítali pobídky pro více zahraničních firem, které budou v tuzemsku budovat velká datová centra.

Oba bratři se netají velkými ambicemi. Nikdy se ve svých plánech neomezovali pouze na český trh, vždy si chtěli sáhnout na úspěch alespoň na evropské úrovni. Jejich cílem je mít v každé větší zemi, kde působí, vybudovaný „malý Conteg“, mít na jednom místě obchodníky, technickou podporu, marketing a HR. Také to je jeden z důvodů, proč i po 26 letech stále většinu zisku reinvestují zpět do společnosti. Vychází jim to stejně jako sázka na lokální výrobu. Závody mají v Pelhřimově, Příbrami a španělské Barceloně. Na Pyrenejském poloostrově by se chtěli stát největším dodavatelem IT rozvaděčů.

„Cílem do budoucna je růst obratu skupiny o 10 až 20 procent ročně. Důležitější než zisk je pro nás udržitelnost podnikání, zachování pracovních míst a udržení a další rozvoj hi‑tech výroby v Česku, protože jen s velkou přidanou hodnotou budou v budoucnu evropské výrobky konkurenceschopné. A jak se říká, Češi mají zlaté ruce,“ dodávají oba bratři společně.

