Nemám střet zájmů jedině, když jdu na ministerstvu financí na záchod, přiznával bez potíží Andrej Babiš během prvního týdne po jmenování ministrem. A co teprve, když se čtyři roky nato stal premiérem. Výroky o tom, že se střetu zájmů nemůže vyhnout, trousil Babiš před vstupem do politiky i po něm. Můžeme tedy předpokládat, že šéf největší české politické strany a pravděpodobný budoucí premiér rizika spojená s tím, že politik má prospěch z toho, jak se jeho firmě – nebo v Babišově případě podnikatelskému impériu – daří, velmi dobře chápe. V tom, jak ho vyřeší, mu může být vzorem jeden z amerických prezidentů. Stačí si správně vybrat.
Co se dočtete dál
- Jak s majetkem naložil James Carter a kolik ho to stálo.
- Co udělal po nástupu do Bílého domu Donald Trump a jak na tom vydělal.
- Kdo by doplatil na úspěchy byznysu rodiny Babišových.
