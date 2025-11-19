Jsou zprávy dobré, špatné a mizerné. Andrej Babiš v poslední době dostává převážně zprávy třetího druhu. Ukazuje se, že ve sporu o jeho střet zájmů, který souvisí se jmenováním premiérem, proti němu stojí nejen prezident Petr Pavel, ale i podstatná část české veřejnosti. Navíc celá záležitost nepříjemným způsobem nasvěcuje jeho skutečné politické motivace, jakož i povahu jeho hnutí ANO.
Probereme vše postupně. Ale dopředu je možné říci, že o takovém aranžmá nástupu k moci Andrej Babiš, když tedy náhodou spal, určitě nesnil.
Co se dočtete dál
- Co říkají o názoru Čechů na řešení střetu zájmů průzkumy a proč je to pro Babiše málem katastrofa.
- Jak vypadá hnutí ANO, které se tváří, že mimo Andreje Babiše nikdo jiný premiérem být nemůže.
- Co bylo dost možná Babišovým skutečným cílem a proč je nyní tak nervózní.
