Jsou zprávy dobré, špatné a mizerné. Andrej Babiš v poslední době dostává převážně zprávy třetího druhu. Ukazuje se, že ve sporu o jeho střet zájmů, který souvisí se jmenováním premiérem, proti němu stojí nejen prezident Petr Pavel, ale i podstatná část české veřejnosti. Navíc celá záležitost nepříjemným způsobem nasvěcuje jeho skutečné politické motivace, jakož i povahu jeho hnutí ANO.

Probereme vše postupně. Ale dopředu je možné říci, že o takovém aranžmá nástupu k moci Andrej Babiš, když tedy náhodou spal, určitě nesnil.

Co se dočtete dál

  • Co říkají o názoru Čechů na řešení střetu zájmů průzkumy a proč je to pro Babiše málem katastrofa.
  • Jak vypadá hnutí ANO, které se tváří, že mimo Andreje Babiše nikdo jiný premiérem být nemůže.
  • Co bylo dost možná Babišovým skutečným cílem a proč je nyní tak nervózní.
