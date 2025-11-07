Evropa prochází od minulého roku v rámci ekosystému technologických start-upů zajímavým obdobím. Po ochlazení investiční aktivity v předchozích letech se trh stabilizuje, ale jednotlivé země se vyvíjejí odlišným tempem. Česká republika, Slovensko a Evropská unie jako celek tak pro vznik a rozvoj mladých inovativních firem nabízejí rozdílné podmínky.
Kde se nejvíce vyplatí začít podnikat?
Co se dočtete dál
- Jak si vedlo Česko v Global Startup Ecosystem Indexu 2025.
- Jak se změnil počet start-upů v Česku.
- Jak se vyvíjel slovenský ekosystém a proč roste rychleji než český.
