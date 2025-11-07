Evropa prochází od minulého roku v rámci ekosystému technologických start-upů zajímavým obdobím. Po ochlazení investiční aktivity v předchozích letech se trh stabilizuje, ale jednotlivé země se vyvíjejí odlišným tempem. Česká republika, Slovensko a Evropská unie jako celek tak pro vznik a rozvoj mladých inovativních firem nabízejí rozdílné podmínky.

Kde se nejvíce vyplatí začít podnikat?

Zbývá vám ještě 90 % článku

Co se dočtete dál

  • Jak si vedlo Česko v Global Startup Ecosystem Indexu 2025.
  • Jak se změnil počet start-upů v Česku.
  • Jak se vyvíjel slovenský ekosystém a proč roste rychleji než český.
První 2 měsíce předplatného za 40 Kč
  • První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
  • Možnost kdykoliv zrušit
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Všechny články v audioverzi + playlist
Předplatit za 40 Kč
Máte již předplatné?
Přihlásit se

Baví vás číst názory chytrých lidí? Odebírejte newsletter Týden v komentářích, kde najdete výběr toho nejlepšího. Pečlivě ho pro vás každý týden sestavuje Jan Kubita a kromě jiných píší Petr Honzejk, Julie Hrstková, Martin Ehl a Luděk Vainert.