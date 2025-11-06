Pro Středočeský kraj je charakteristická rozvinutá zemědělská i průmyslová výroba. Stěžejními průmyslovými odvětvími jsou strojírenství, chemický průmysl a pochopitelně výroba aut. Zemědělská výroba a potravinářský průmysl zase těží z vynikajících podmínek zejména v oblasti Polabí. Na vzestupu jsou v regionu také služby. To se jasně ukázalo na krajském vyhlašování 20. ročníku podnikatelských soutěží MONETA Živnostník roku a Volkswagen Firma roku.
Středočeský kraj
Volkswagen FIRMA ROKU 2025
1. místo HANKA MOCHOV s.r.o.
2. místo BAEST machines
& Structures, a.s.
3. místo readmio s.r.o.
MONETA ŽIVNOSTNÍK ROKU 2025
1. místo Linda Havrlíková
2. místo Lenka Ondráček
3. místo Adéla Mervartová
MONETA Živnostník roku
Srdcař 2025
Adéla Mervartová
Odbornou porotu nejvíce zaujala oděvní a textilní designérka a tvůrkyně zpracovávající českou ovčí vlnu Linda Havrlíková. „Bylo to vyrovnané. U vítězky jsem ocenil to, že nejen vyrábí, ale zároveň si pro výrobu chová zdroje, tedy ovce,“ okomentoval za porotu Milan Silný z MONETA Bank. Z firem uspěla společnost HANKA MOCHOV, která se věnuje pěstování, zpracování a distribuci čerstvé zeleniny. „Je to významný dodavatel zeleniny na český trh využívající nejmodernější technologie, například pokročilý systém zavlažování. Nová generace vedení firmy ji posune opět do dalších let a podpoří toto tradiční odvětví, tedy zemědělství,“ dodal za porotu Dušan Klimek ze společnosti Volkswagen. Vyhlášen byl rovněž vítěz doprovodné kategorie MONETA Živnostník roku Srdcař. Ve Středočeském kraji získala toto ocenění Adéla Mervartová vyrábějící francouzské makronky.
Zpracování lokální vlny je určitá problematika
Linda Havrlíková
MONETA Živnostník roku 2025 Středočeského kraje
Zabývá se zpracováním české ovčí vlny, která se stává odpadem, a hledá uplatnění pro tento nevyužitý, ale přírodní a obnovitelný zdroj materiálu pro textilní výrobu. „Já jsem po škole jako absolvent nevěděla, jaké uplatnění mě čeká a napadlo mě, že se vrátím zpátky na venkov. Tam bylo vždycky na zahradě stádo oveček, a protože mám i základy textilní výroby, tak jsem si říkala, že bych mohla s tím materiálem pracovat a využít ho pro svoji tvorbu,“ říká Linda Havrlíková. Materiál zpracovává ve spolupráci s českými textilními firmami, navrhuje technologii materiálu. „Hledám chovatele, kteří mají kvalitní vlnu k odkupu a dalšímu zpracování, většinou jsem i u střiže a sama si vlnu přeberu. Jedu ji osobně vyprat do prádelny. Pak se dívám na vlákno, v jaké je kvalitě a navrhnu technologii, třeba filc nebo rouno pro zateplení včelích úlů a další kreativní materiály, které si mohou lidé koupit pro vlastní tvoření. A z nejkvalitnější vlny dělám látky pro svoje kabáty,“ přibližuje vítězná živnostnice.
RADY
Operativní leasing bez čekání
Operativní leasing automobilů je oblíbeným produktem nejen velkých ale i menších firem, který klientům umožňuje vozidlo pouze užívat bez nutnosti jej vlastnit. Doba pronájmu je kratší než ekonomická životnost vozu a po skončení smlouvy se automobil vrací leasingové společnosti. Výhodou je, že není nutné platit akontaci, měsíční splátky jsou fixní a plně daňově uznatelné. Aktuálně je k dispozici akční operativní leasing na Volkswagen Golf za 5 999 Kč s včetně DPH bez čekání s délkou 36 měsíců a ročním nájezdem 10 000 km. Splátky zahrnují kompletní servis, povinné ručení i havarijní pojištění. Nabídka se vztahuje na ihned dostupné vozy Volkswagen Golf i na modely objednané do výroby. Parametry leasingu – délku financování, nájezd, spoluúčast či rozsah služeb – lze individuálně upravit.
Milan Aberle
Corporate Sales Manager, Volkswagen
Jedna ovce má na sobě průměrně tři kila vlny, které je potřeba ostříhat každý rok. Ročně zpracuje zhruba jednu tunu materiálu, ale vyprané vlny. Vypráním ztratí asi 50 % hmotnosti, protože se vypírá lanolin, který je velmi těžký. Vystudovala textilní a oděvní návrhářství na Technické univerzitě v Liberci, potom pražskou Umělecko‑průmyslovou školu, obor módní tvorba, odkud má doktorát. „Zpracování lokální vlny je určitá problematika, protože je v 80 % odpadem. Touto otázkou se zabývá celá Evropa, protože nás válcuje takzvaná merino vlna, což je velmi kvalitní vlna z plemena ovcí, které zde nedokážeme vychovat. Chováme jiná plemena také s kvalitní vlnou, ale nestačí na merino, a tím pádem je jejich vlna velmi podhodnocena, přestože je to obnovitelný a přírodní materiál a když se pěkně zpracuje bez chemických vstupů, tak je také kompostovatelný, což je unikum,“ dodává Havrlíková.
Přírodu nám svěřenou do péče udržujeme v co nejlepší kondici
Matěj Božik
agronom společnosti HANKA MOCHOV, Volkswagen Firma roku 2025 Středočeského kraje
Společnost se více než 30 let věnuje pěstování zeleniny. Hospodaří na dvou farmách ve Středočeském kraji na celkové rozloze zhruba 900 hektarů půdy. „Máme výhodu, že hospodaříme v nejúrodnější oblasti v České republice, v oblasti Polabí, kde jsou půdy kvalitní. Mezi naše hlavní odběratele patří řetězce, kam dodáváme největší část naší produkce. Mezi další zákazníky patří restaurace a samozřejmě i koncoví zákazníci, kteří k nám do farmářské prodejny mohou dorazit a zeleninu si koupit přímo od nás,“ říká Matěj Božik. Firma se zaměřuje zejména na kořenovou zeleninu, jako je mrkev, petržel, celer, brambory, ale nad rámec toho se snaží pěstovat bylinky, cukety, hrášky, dýně, fazolky. Zaměstnává v sezóně až 200 zaměstnanců, obratově se pohybuje mezi 200 až 270 miliony korun. „Na rozdíl od jiných firem se zaměřujeme na celý distribuční řetězec, nejsme jen pěstitelé. Máme i linky na zpracování zeleniny. Jsme schopni vyprat, vytřídit, zabalit a následně vlastními vozy dopravit zeleninu finálním zákazníkům.
Zaměřeno na kraj
VINCI Construction CS staví lepší místa pro život
Díla Skupiny VINCI Construction CS denně využívají lidé po celé republice. Ulehčují jim život, zpříjemňují trávení volného času, zkrášlují okolí. Ve Středočeském kraji jsme nedávno dokončili téměř 15 km nových úseků dálnice D6 nebo mimoúrovňovou křižovatku u Kosmonos na D10. Pracujeme také na opravě hlavního tahu v Říčanech a zmodernizovali jsme železniční trať Čelákovice–Mstětice. Stavíme bytový komplex PORTTI Kladno, školu v Bašti a na Vltavě u Dolánek jsme dokončili stání pro malá plavidla. VINCI Construction CS je největší stavební skupinou v Česku a na Slovensku. Působí ve všech krajích i oblastech činností, od dopravně inženýrských staveb včetně mostů i tunelů přes pozemní až po vodohospodářská díla nebo městský mobiliář. V souladu s principy udržitelnosti se společnosti ze Skupiny ročně podílí až na 2000 projektech, za kterými stojí téměř 4300 jejích odborníků.
Iveta Štočková
tisková mluvčí, Skupina VINCI Construction CS
Rodinná tradice začala panem Hankou a už jeho dědou. Následně jim byly pozemky v rámci kolektivizace sebrány a v restituci částečně navráceny. Moje žena Kateřina, dcera pana Hanky, se věnuje rodinným povinnostem, a já jsem přišel do firmy před rokem. Vize je taková, že odlehčíme panu Hankovi, aby se mohl více věnovat svým koníčkům, a my mladí se o firmu budeme starat, doufám stejně dobře,“ popisuje agronom vítězné firmy. Za sebe slibuje, že se bude snažit byznys udržet v co nejlepší kvalitě. „To neznamená jen kvalitě podnikatelské, ale protože hospodaříme s přírodou, tak se musíme starat také o tu půdu. Když si půdu letos zničíme, tak příští rok už na ní nic nevypěstujeme. Budeme se snažit přírodu, která nám byla svěřena do péče, udržovat v co nejlepší kondici, pěstovat co nejlepší zeleninu a využívat nejmodernější postupy, které současná technologie nabízí,“ uzavírá Božik.
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.
Tento článek máteje zdarma. Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články. Nyní první 2 měsíce jen za 40 Kč.
- Veškerý obsah HN.cz
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Ukládejte si články na později
- Všechny články v audioverzi + playlist