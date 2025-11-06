Podíl hlavního města na hrubém domácím produktu dosahuje stabilně kolem čtvrtiny celostátního HDP. Škála firemních a živnostenských oborů je zde tak pestrá, jak jen si lze představit. Zpracovatelský průmysl se opírá o některé tradiční obory jako je polygrafie, farmacie, vybrané obory potravinářství nebo výrobu dopravních prostředků. Svou pozici si rovněž udržují firmy výpočetní techniky, elektrotechniky, informačních a měřících zařízení. Nejen to se projevilo při vyhlašování krajských výsledků podnikatelských soutěží Volkswagen Firma roku a MONETA Živnostník roku.
Hlavní město Praha
Volkswagen FIRMA ROKU 2025
1. místo Klimchi s.r.o.
2. místo 3N TELEKOMUNIKACE a.s.
3. místo Molecule 46 s.r.o.
MONETA ŽIVNOSTNÍK ROKU 2025
1. místo Dominik Samec
2. místo Klára Smolíková
3. místo Martina Machalíčková
MONETA Živnostník roku
Srdcař 2025
Klára Smolíková
Mezi živnostníky porotu nejvíce zaujal Dominik Samec, který se věnuje pěstování mikrobylinek. „S ohledem na to, jak krátce na trhu působí, tak se jedná o formu podnikání, které může mít velmi rychle rostoucí tendenci, a to až s mezinárodním přesahem,“ uvedl za porotu Vladimír Vomáčka z MONETA Bank. Mezi firmami se dokázala prosadit společnost Klimchi vyrábějící produkty z ručně foukaného skla. „Je to silný brand v zahraničí, který vybudoval pan Klimčák vlastní pílí. Využívá českých dodavatelů, a i díky této spolupráci se řadí mezi nejúspěšnější české sklářské firmy,“ okomentoval vítěze za porotu Dušan Klimek ze společnosti Volkswagen. Vyhlášen byl rovněž vítěz doprovodné kategorie MONETA Živnostník roku Srdcař. V Praze získala toto ocenění spisovatelka, lektorka a autorka vzdělávacích projektů Klára Smolíková.
Produkce roste spíše do výšky než do šířky
Dominik Samec
MONETA Živnostník roku 2025 Hlavního města Praha
Projekt Praguegreens se věnuje pěstování mikrobylinek. „Jsou to první lístečky mladé zeleniny, kterou pěstujeme ve vertikální farmě pod vertikálním osvětlením a dodáváme do restaurací. Jezdíme na farmářské trhy a nyní i pořádáme workshopy pro lidi, kteří se chtějí naučit pěstovat vlastní mikrobylinky,“ říká Dominik Samec. Po covidu začala jeho manželka pěstovat mikrobylinky na balkónu. „Poté jsme to překlopili do podnikatelského projektu, začali pěstovat v kuchyni, následně v pronajaté místnosti. Aktuálně pěstujeme na 50 metrech čtverečních, ale je to na vertikálních regálech, takže naše produkce roste spíše do výšky než do šířky,“ uvádí vítězný živnostník.
Aktuálně vypěstuje přibližně 10 kilogramů mikrobylinek týdně. Mikrobylinky jsou často označovány jako superpotraviny. „Vědci označují, že mikrobylinky mají 40× více vitamínů, minerálů a stopových prvků, jelikož semínko, které potřebuje vyklíčit, potřebuje velké množství energie. A ta energie je koncentrovaná v prvním lístku, který mi sklízíme po sedmi až čtrnácti dnech, a tudíž látky máme obsažené v tom jednom lístku,“ dodává Samec. Pěstovaných druhů je nespočet, pěstuje ředkvičku, hořčici, hrášek, brokolici, červené zelí, celkem přes dvacet druhů. Rozváží do více než dvaceti restaurací v centru Prahy. „Naším cílem je více se specializovat na lidi, protože mikrobylinka je velmi výživná a tím, že v restauracích dají jeden lístek na jídlo, tak úplně neprodáváme benefity tak, jak bychom chtěli. Vytvořili jsme v České republice první workshopovou místnost, kde bychom chtěli více přiblížit lidem, jak pěstovat mikrobylinky v pohodlí domova. Více bychom se chtěli věnovat také lyofilizování, vytváření prášku do smoothie a také vytváření doplňků stravy,“ uzavírá Dominik Samec.
RADY
Méně papírování, více času na byznys. Banky digitalizují služby pro firmy
Naším cílem je, aby firemní klienti mohli věnovat maximum energie svému podnikání – ne administrativě. Proto stále více služeb přesouváme do online prostředí, a to i pro větší firmy. Letos jsme rozšířili API služby, které umožňují propojení bankovních dat s účetními nebo firemními systémy, čímž šetří čas při každodenním řízení financí. Spustili jsme i platformu Průvodce podnikáním, kde podnikatelé najdou užitečné informace, produkty pro svůj rozvoj i výhodné nabídky našich partnerů, například Fakturoidu nebo PPL/DHL. Myslíme i na specifické potřeby jednotlivých odvětví – rozvíjíme řešení pro SVJ, bytová družstva i právníky. Dokončili jsme migraci do nového prostředí, které přináší pohodlnou on-line správu, zakládání produktů bez návštěvy pobočky, správu eDisponentů, schvalování plateb i podání finančních výkazů plně on-line.
Monika Govender
senior manažerka pro digitální inovace a zákaznickou zkušenost, MONETA Bank
Sklářství je asi jedno z nejturbulentnějších odvětví
Lukáš Klimčák
zakladatel a jednatel společnosti Klimchi, Volkswagen Firma roku 2025 Hlavního města Praha
Designuje a vyrábí sklářské výrobky na stůl, tedy stolní sklo. Dále produkuje menší interiérové doplňky ze skla, jako jsou vázy nebo svíčky. „Začínal jsem v roce 2019, před začátkem covidu. V té době byla vize posunout české sklo dopředu, protože jsem věděl, že řemeslo tady upadá. Sklářství je asi jedno z nejturbulentnějších odvětví, ve kterých se za posledních pět let dalo začít podnikat. Střídala se krize za krizí. Nejdříve covid, potom energetická krize, ale díky skvělému týmu spolupracovníků jsme se s tím dokázali poprat, a i v těchto krizových letech jsme rostli dvouciferným rozdílem každoročně,“ popisuje Lukáš Klimčák. Klimchi má kolem dvaceti zaměstnanců, minulý rok dosáhla firma obratu přes 50 milionů a letos míří na 60 milionů korun. „Prodáváme zákazníkům přímo po celém světě, ale máme také síť partnerů, kteří prodávají naše výrobky ve svých obchodech a obchodních domech. Tuto partnerskou síť máme rozvinutou prakticky po celém světě. Je to více než 80 států. Myslím si, že základem je skvělý marketing a mít dobrý produkt, který zaujme,“ říká zakladatel a majitel vítězné firmy.
V rodinné sklárně je zhruba 70 pracovníků, z toho asi 30 je přímo foukačů na huti nebo pomocníků. „Ve světě jsou regiony, kde české sklo má zvuk. Často jsou to oblasti, které byly dříve pod sférou ruského vlivu. Tam český křišťál má velké jméno. Nicméně na západních trzích ten zvuk nemá a my ho musíme budovat a dělat osvětu, čím je český křišťál specifický a v čem je lepší než ostatní skloviny,“ doplňuje Klimčák. Pro jeho firmu jsou teď strategickým cílem Spojené státy americké, kde chce otevřít distribuční centrum a zásobovat americké obchody svým sklem. To je cíl na rok 2026, s celkovou vizí stát se globální značkou ve stolním skle.
