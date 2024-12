Zlata Otavová – celkový vítěz

Středočeský kraj

V potravinářském průmyslu pracuje Zlata Otavová již 27 let. Začala jako zaměstnanec v cukrárnách, poté pracovala jako technolog pro nadnárodní společnost. Před deseti lety se osamostatnila. V současnosti působí jako externí technolog na volné noze. V den, kdy založila živnost, se jí ozvali z Rakouska, že chtějí, aby za nimi přijela a pomohla jim s novými dorty. „Když zjistili, že už nepracuji pro korporát, jásali a chtěli si mě stáhnout k sobě. Nabídla jsem jim takovou spolupráci, která mně umožňovala budovat svoji značku, ale přesto pro ně efektivně pracovat,“ říká o zákaznících.

Václav Sovadina

Olomoucký kraj

„Rozhodl jsem se pro výrobu dřevěných balančních pomůcek a hraček pro děti. Děti jsou moje inspirace, a protože jich zatím mám devět, je jí pořádná dávka,“ říká Václav Sovadina. Příběh jeho dřevěných hraček se začal psát v roce 2017. Na statku na okraji Šumperka tehdy vyrobil první houpací prkno pro svého syna. To se zalíbilo známým, a tak začal tato prkna vyrábět po práci jako přivýdělek. Před Vánoci byl zasypaný tolika objednávkami, že bylo nutné se rozhodnout. Nakonec dosavadní zaměstnání opustil a vydal se do neznámého prostoru vlastního podnikání.

Petr Špelda

Královéhradecký kraj

Oborem Pavla Špeldy je uměleckořemeslné zpracování dřeva, řezbářství, sochařství, pozlacování a restaurování. Dále lektorství zmíněných řemesel pro děti a dospělé. Současně rovněž vyučování odborných předmětů na Střední uměleckoprůmyslové škole hudebních nástrojů a nábytku v Hradci Králové. Pracoval v mnoha zajímavých dílnách v zahraničí, nabyté zkušenosti nyní předává rád dalším. „Snažím se inspirovat a rozvíjet zájem o umělecká řemesla, která jsou v současné konzumní době trochu přehlížena, a mám radost, že se mi to daří,“ říká.

Kateřina Říhová

Jihomoravský kraj

„Založila jsem módní značku Reparáda. V ní tvoříme elegantní a pohodlné kousky v duchu slow fashion. Máme vlastní šicí dílnu, oblečení prodáváme přes e‑shop a v brněnském obchodě. Zaměřujeme se na přírodní materiály,“ říká Kateřina Říhová. Cílem je tvořit krásné, řemeslně kvalitně zpracované, lokálně vyrobené oblečení zejména z přírodních materiálů. Velkou roli pro ni hrají sociální sítě, zejména Instagram, ale také konkrétní doporučení.

Roman Starý

Kraj Vysočina

Oborem Romana Starého je klempířství, pokrývačství, tesařství, prodej střech a jejich doplňků. Dělá střechy na klíč a prodává spojovací materiál. „Budování nové klempířské dílny a zázemí proběhlo v roce 2011. Tento krok se ukázal jako krok správným směrem a postrčil nás do popředí, před konkurenci. Později se nám podařilo otevřít také kamennou prodejnu se spojovacím materiálem,“ říká Roman Starý. Stěžejní činností ale stále zůstává střechařina a převážně klempířina.

Oldřich Menšík

Moravskoslezský kraj

„Jsme rodinná ekologická farma v Beskydech. Zabýváme se chovem krav a produkcí mléka. Část vyprodukovaného mléka zpracováváme ve vlastní minimlékárně na jogurty, tvaroh, sýry a další výrobky,“ říká Oldřich Menšík. Dále poskytuje služby v agroturistice, nabízí ubytování v prostorném apartmánu. Farma vznikla v roce 1992, když jeho rodiče převzali část krachujícího JZD a rozhodli se obnovit rodinnou tradici. Začali s desítkou krav a zadlužili se, aby mohli pořídit nejdůležitější stroje a půdu.

Jana Polová

hlavní město Praha

Oborem Jany Polové je zlatnictví a klenotnictví. Má obchod v centru Prahy, kde šperky nejen prodává, ale i opravuje a vyrábí na zakázku. „V naší nabídce najdete šperky stříbrné, zlaté, ale i z chirurgické oceli. Zakázky zhotovujeme ručně i s využitím moderních technologií, jako je modelace šperků v 3D,“ říká. Klientům je schopna poskytnout kompletní servis šperků. Často dělá různé repase starých kousků, které ještě mohou dlouho sloužit a dělat lidem radost. Opravy provádí jak klasickými zlatnickými technikami, tak s využitím moderních způsobů.

Anna Hones

Plzeňský kraj

Anna Hones se zabývá udržováním prostředí v Národním parku Šumava, chovem skotského náhorního skotu, jerseyského skotu a anglonubijských koz, koní a drůbeže. Specializuje se na plemenný odchov a výrobu mléčných produktů. To vše doplňují vyjížďky na koních a agroturistika. „Naším cílem je soběstačnost, soužití s přírodou a předávání našeho přirozeného života lidem. Naše produkty prodáváme z malého samoobslužného krámku,“ říká.

Filip Štěpnička

Liberecký kraj

Jeho oborem je řemeslná výroba dřevěných per ze vzácných a exotických dřevin. Produkty prodává jak koncovým zákazníkům, tak firmám, kterým pera slouží jako perfektní dárek. „Každý kousek dřeva opracováváme ručně pouze dlátem, tradičním způsobem, jak se sluší a patří, milimetr po milimetru odebíráme ze surového špalíčku kousky dřeva a dáváme mu jeho budoucí tvar,“ říká Filip Štěpnička. Následně se pero ohlazuje brusným papírem a před finalizací i olejuje.

Milan Čaloun

Jihočeský kraj

„Včelařím. S láskou, vášní, pokorou, fascinován dovednostmi včel a jejich naprostým souzněním s přírodou. Včelařím pro vůni včelstva a včelařské práce, včelařím pro poznání. Včelařím, abych sblížil s přírodou mé děti, abych se je pokusil navést na dobrou životní cestu,“ říká Milan Čaloun. Z původně marketingového specialisty se stal profesionální včelař obhospodařující 150 včelstev. Jeho zákazníky jsou v drtivé většině koncoví spotřebitelé, konzumenti.

Jiří Červenka

Zlínský kraj

Z nejstaršího domu v obci, který měl být zbourán, vybudoval statek s hospůdkou a vedle statku mlékárnu. V mlékárně zpracovává mléko od vlastních krav, které pase v okolí statku na loukách. Snaží se dělat práci, která má smysl s ohledem k přírodě a zvířatům. Na statku chová koně, různou drůbež, prasata, ale hlavně český červenostrakatý skot, a to především kvůli produkci mléka. „Snažíme se vyrobit si vše sami, a to od základů. I do jogurtů a zákysů si vyrábíme ovocné složky sami, aby byly s určitostí bez barviv a konzervantů,“ říká Jiří Červenka.

Olga Pospíšilová

Pardubický kraj

Věnuje se pěstování levandule od semínek až po výrobu produktů, a to jak dekorativních, gastronomických a pomocníků do domácnosti. Je zemědělcem s láskou k levanduli a výrobě produktů z ní. „Po prarodičích jsem zdědila sílu a vztah k přírodě. Společně s rodinou jsem zorala pole, nasázela přes 1000 rostlinek levandule a dala základ novému byznysu,“ říká. Po nocích sepisuje další a další nápady a snaží se je postupně realizovat. Do budoucna by se ráda zaměřila na aromaterapii, která přináší zdraví a uklidnění.

Anna Kastlová

Karlovarský kraj

Šije módu pro vysoké ženy tak, aby se cítily krásně a sebevědomě v dobře padnoucím oblečení. „Nápad k mému podnikání šít oblečení pro vysoké ženy vznikl na základě nedostatečné nabídky oblečení pro nás vysoké ženy. Sama měřím 185 centimetrů a celý život se potýkám s problémem koupit dobře padnoucí šaty,“ říká Anna Kastlová. Šití módy se věnuje od roku 2021. Věří, že každá žena by měla mít možnost nosit oblečení, které nejen dobře vypadá, ale také perfektně sedí. Zaměřuje se na kvalitní materiály, precizní zpracování a trendy designy.

Jiří Hnilička

Ústecký kraj

Píše knihy a sám si je vydává a prodává ve svém e‑shopu. „Miluji knihy a miluji humor. Jenže mi vždy připadalo, že humoristických knih u nás v Česku vychází velmi málo,“ říká Jiří Hnilička. Řekl si, že napíše knihu, která mu na domácím trhu chybí. Takovou, která čtenáře pořádně rozesměje. A tak vznikl Rok blba. Jenže když pak titul nabídl českým nakladatelům, vždy dostal stejnou odpověď: humoristická kniha se nehodí do našeho edičního plánu. Nenechal se odradit a rozhodl se, že si ji vydá sám. Celou knihu si navrhl a zřídil si své internetové stránky s e‑shopem.

Článek byl publikován ve speciální příloze HN Firmy a živnostníci.