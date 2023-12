Ladislav Michalík – celkový vítěz

Moravskoslezský kraj

Vyrábí bezlepkové potraviny, běžné pečivo, zákusky, těstoviny, trvanlivé pečivo, směsi na pečivo a chlazené potraviny. Do podnikání vstoupil v roce 1999, kdy začal v malém stánku prodávat ořechy a zdravou výživu. Zhruba po dvou letech se mu podařilo sehnat prostory v centru Ostravy, kde vybudoval prodejnu zdravé výživy. „Byla to taková pionýrská doba, kdy ještě nebyly zdravé výživy běžně dostupné, proto mé okolí namítalo, že se jedná o slepou uličku, ale já vytrval,“ říká Ladislav Michalík. V Česku byla v té době velmi malá nabídka takových potravin, proto se rozhodl, že se pokusí bezlepkové pečivo vyrábět.

Libuše Strachotová

Olomoucký kraj

Zabývá se výrobou vyšívaných praporů, vlajek, znaků a stuh, případně i církevních či jiných vyšívaných výrobků. Vyšívá také repliky starých zničených praporů nebo starší prapory restauruje či renovuje. „V naší dílně dosud vzniklo přes dva tisíce praporů, vlajek, znaků a stuh pro hasiče, sokoly, junáky či obce,“ říká Libuše Strachotová. Velký boom přinesla výstava v roce 2022, kde mohli lidé práci vidět naživo a měli příležitost dozvědět se něco ze současnosti i z historie řemesla.

Petra Šolcová

Královéhradecký kraj

„Jsem online lektorka angličtiny. Pomáhám dospělým začít rozumět, myslet a mluvit anglicky s lehkostí, bez stresu a přehnaného úsilí, aby překonali jazykovou bariéru jednou provždy a mohli si splnit své životní sny,“ říká Petra Šolcová. Učí hlavně prostřednictvím hybridních online kurzů, kde kombinuje videokurzy a přímou podporu. Nedávno založila vzdělávací platformu Englishka.cz a vede největší online klub v Česku, v němž se angličtině věnují tisíce lidí.

Tomáš Jarošek

Jihomoravský kraj

„Před 11 lety jsem šel po ulici a viděl jsem vyhozenou lampu s trubkovou konstrukcí. Zvonkohra, zvolám. Z lampy jsem vyrobil první nástroj, který jsem vzal na tábor, aby rozdával radost,“ říká Tomáš Jarošek. Na táboře přišla paní a zeptala se, jestli se to dá u něj objednat. Odpověděl, že ano, a tak se stal výrobcem zvonkoher. Po letech takhle vyrobil intuitivní nástroj z Afriky, kalimbu. Na táboře ji uviděla jiná paní a znovu poprosila o výrobu. A tak začal vyrábět i kalimby. Propracoval se až k háčkovým, lidovým harfám. Vše vyrábí ručně.

Petr Špaček

Kraj Vysočina

Jeho oborem je včelařství, konkrétně chov včel a získávání včelích produktů. V první řadě se však snaží udržovat silná a zdravá včelstva způsoby, jež jsou co nejvíce blízké jejich přirozenému životu. Každoročně se také stará o výsadbu stromů a medonosných rostlin v okolí svých včelnic. „Začal jsem se někdy okolo roku 2010 zajímat o koníčka mého dědy, včelaření, a zajímat se o to, jaká je cesta ke sklenici medu, kterou jsme pravidelně mívali na stole,“ říká Petr Špaček. Dnes se s dědou stará o 160 včelstev.

Anna Benešová

Hlavní město Praha

„Jsem drátenicí, věnuji se práci s kovem. Vytvářím vlastní linie autorských drátovaných šperků, převážně z mědi, doplněné polodrahokamy a dalšími materiály,“ říká Anna Benešová. Při své tvorbě vychází z tradičních drátenických technik, jež přetváří do atraktivní moderní podoby. V nedávné době se ve své tvorbě posunula k zlatnickým postupům a práci s drahými kovy. Její drátované šperky jsou rozprostřené po celém světě od Česka, Německa, Norska, Francie po Hongkong a USA.

Oldřich Novotný

Středočeský kraj

Oldřich Novotný je drobný zemědělec, který dává dohromady agroturistiku s ubytováním v soukromí a s propojením na daňčí a jelení farmu. Aktivity jsou zaměřeny pro všechny věkové kategorie lidí z Česka, Německa, Dánska nebo Nizozemska. „Vše začalo po smrti mých prarodičů, celý život pracovali v zemědělství. Zanechali nám polnosti a velký grunt. Zůstal po nich výměnek, který jsem celý revitalizoval a opravil,“ říká. Návštěvníci jsou nadšení a v rámci návštěvy využívají bazénu, sauny, krbu, ale jsou také zapojeni do krmení zvěře, sekání nebo sušení trávy.

Miroslav Kůs

Plzeňský kraj

Věnuje se výrobě technologických kopií nábytku, pozlacování, restaurování nábytku a obrazových rámů ze všech historických období a výrobě dioramatických skříňových betlémů. „Jsem truhlářem ve třetí generaci, začal jsem podnikat v částečně zařízené vlastní dílně, kterou jsem postupně vybavoval, abych dosáhl dokonalosti,“ říká Miroslav Kůs. Podniká již 35 let. Lidé mohou vidět jeho práci v muzeích, hradech a zámcích. Již 11 let pracuje se svým synem a předává mu zkušenosti.

Blanka Kučerová

Liberecký kraj

„Po dvou letech v jiném zaměstnání jsem se rozhodla vydat omalovánky ve svém vlastním vlastivědném konceptu a ve svém rodném městě,“ říká Blanka Kučerová. Na nápad s omalovánkami zareagovalo šest obcí. Do půl roku měly všechny svůj sešit. A další rok se přidala další místa, včetně Prahy. V roce 2017 spoluvymyslela koncept omalovánkového čtenářského deníku, vydala také první omalovánkový kalendář. Omalovánkové bedekry vydává už devět let.

Libor Pražan

Jihočeský kraj

Od poloviny 90. let pracoval jako umělecký řezbář a restaurátor. Roku 2017 se přeorientoval na ruční zakázkovou výrobu převážně klasických kytar. Impulzem byla spolupráce s jedním z nejlepších stavitelů kladívkových klavírů Paulem McNultym, který pochází z USA, ale kvůli šumavskému rezonančnímu smrku žije a pracuje v Česku. „Zákazníky získávám zejména živou prezentací svých nástrojů na školách, kytarových festivalech a prostřednictvím sociálních sítí,“ říká Libor Pražan. Zatím nikdy nestavěl dvě stejné kytary.

Tomáš Zajac

Zlínský kraj

Zabývá se výrobou westernových sedel a doplňků, koženou galanterií. „Když jsem začal jezdit na koni, zajímal mě westernový styl. V té době nebyla žádná sedla k dispozici, sehnal jsem si literaturu a v roce 1983 jsem si vyrobil první westernové sedlo,“ říká Tomáš Zajac. Hned po revoluci si udělal živnostenský list, začal vyrábět jak westernová sedla, tak různé doplňky z kůže pro městskou policii. Dnes dodává sedla jak po Česku, tak po Evropě.

Dmytro Miško

Pardubický kraj

Věnuje se stavbě, opravám a servisu individuálních topidel na tuhá paliva. Přijel do Česka před 18 lety jako ukrajinský emigrant. „Začal jsem pracovat ve stavebnictví jako pomocný zedník. Po čase jsem zjistil, že bych chtěl dělat něco, co má větší smysl, a tak jsem před dvanácti lety absolvoval rekvalifikační kurz na obor kamnář,“ říká Dmytro Miško. Myslel, že to bude jen přivýdělek k zedničině, ale zhruba po pěti letech se kamnářství stalo jeho hlavní činností. V současné době má zakázky zhruba na rok a půl dopředu. Protože kamna nebo sporák nejsou na pár let, ale minimálně na jednu generaci, upravuje a konzultuje návrhy se zákazníkem tak dlouho, dokud si nezvolí tu nejvhodnější a nejlepší variantu.

David Matoušek

Karlovarský kraj

Vyrábí a dodává vše kolem akvaponie s důrazem na design. „Obor mé činnosti je zaměřený na udržitelné moderní farmaření, spojuje svět ryb a rostlin na jednom místě. Podle druhu pěstovaných rostlin a chovaných ryb obsluhuji zákazníky orientované na akvaponii užitkovou nebo okrasnou,“ říká David Matoušek. Nedávno s podporou Karlovarského kraje dokončil nový vzdělávací program pro školy a spolky. Děti si mohou vypěstovat vlastní minizeleninu ekologickým způsobem přímo ve třídě.

Jana Žitná

Ústecký kraj

Zabývá se službami v oblasti pohřebnictví, novinkou v jejím oboru je zhotovování obrazů, uměleckých děl, kde na přání klientů aplikuje kremační popel z člověka nebo zvířete. Tato technika je chráněna Úřadem průmyslového vlastnictví. Snahou je vytvořit novou, jinou formu vzpomínky na blízkou osobu, člena rodiny, a tím může být třeba i pes. „Odlišuji se kvalitou, přístupem, unikátní a jedinečnou tvorbou, která tak umožní zcela nové, důstojné zachování vzpomínky na blízkého,“ říká Jana Žitná.

