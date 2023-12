CRYTUR – celkový vítěz

Liberecký kraj

Přední světová společnost zabývající se výrobou a opracováním syntetických krystalů. Dodává ucelená technická řešení pro vyspělé průmyslové a vědecké aplikace. Mezi jejich řešení patří detekční jednotky pro elektronovou mikroskopii, pevnolátkové lasery nebo například rentgenové zobrazovací systémy s vysokým rozlišením. „Obsluhujeme od výzkumných vědeckých institucí a univerzit až po klíčové světové hráče v určitých průmyslových odvětvích, jako je například elektronová mikroskopie,“ řekl jednatel firmy Jindřich Houžvička.

ZLKL

Olomoucký kraj

Firma se zabývá obráběním, lisováním, svařováním, povrchovými úpravami, 3D kontrolou kvality a také vývojem a konstrukcí. Přibližně 60 procent výroby jde na export, především do nadnárodních koncernů. „Náš zákazník má většinou přesnou představu o tom, co chce vyrobit. Dostaneme výkres, velikost série, navrhneme technologický postup, provedeme homologaci a pak se pustíme do výroby,“ říká jednatel společnosti Ladislav Brázdil ml. S některými zákazníky se podílí i na vývoji produktu.

SONNENTOR

Jihomoravský kraj

Více než 30 let se věnuje zpracování bylin a koření z ekologického zemědělství. Vyrábí z nich biočaje oblíbené ve více než 50 zemích světa. Suroviny dodávají čeští i zahraniční biopěstitelé, přispívá tak k rozvoji ekologického zemědělství u nás i v dalších zemích. „Během našeho působení v Čejkovicích se nám podařilo zrekonstruovat již dva brownfieldy. Prvním byl starý válcový mlýn, druhým zdevastovaný kravín. Přetvořili jsme je na místa plná života, zeleně a ekologických technologií,“ říká spolumajitel firmy Josef Dvořáček. Sortiment firmy čítá okolo 600 produktů v biokvalitě.

Vasky trade

Zlínský kraj

Snaží se zachovat obuvnické řemeslo nejen ve Zlíně, ale v celém Česku a na Slovensku. Na počátku firma prodávala jen stovky párů ročně, dnes vyrábí nad 200 tisíc párů za rok. Začínala jako online obchod, dnes má již sedm kamenných prodejen. Na začátku letošního roku se firma dozvěděla, že legendární obuvnická značka Botas bude končit. Zkontaktovala majitele, aby podala pomocnou ruku a nakonec značku odkoupila. „Našimi zákazníky jsou mladí lidé, lidé středního věku i senioři. Nejpočetnější skupinou jsou však ženy středního věku, které si potrpí na kvalitní koženou botu a nevadí jim si za ni připlatit,“ říká majitel společnosti Václav Staněk.

MEGA

Hlavní město Praha

Společnost se zabývá membránovými procesy, povrchovými úpravami, ekologickými službami a úpravou vody. Elektromembránová separace založená na vlastních membránách přináší firmám profit díky zpětnému získávání cenných složek a menšímu množství vzniklého odpadu. „Příběh společnosti začal hluboko v Československu, když jsem zkoumal čištění vody kontaminované chemickou těžbou. Unikátní membrána, která byla vyvinuta v roce 1985, se ukázala jako klíčová pro separaci roztoků v mnoha průmyslových odvětvích,“ říká majitel společnosti Luboš Novák.

OPTOKON

Kraj Vysočina

Jde o předního výrobce optických komponentů pro konektivitu a infrastrukturu organizací všech velikostí. Klíčovým segmentem je řada robustních zodolněných zařízení určených pro vojenské a bezpečnostní systémy. „Naše vize a přesvědčení jsou pro nás skutečným hnacím motorem, který nás žene vpřed vstříc rozvoji a inovacím, a to nejen ve prospěch nás a naší firmy, ale rovněž celé populace,“ říká generální ředitel Jiří Štefl.

Santiago chemikálie

Středočeský kraj

Společnost se zabývá zakázkovou syntézou a smluvním výzkumem především v oblastech organické, bioorganické a medicinální chemie. Spolupracují s malými start‑upy především z USA, které mají vynikající nápady na nové, biologicky aktivní látky, ale již nemají potřebné laboratorní vybavení nebo schopnosti k přípravě těchto látek. „Díky tomu, že jsme malá firma, je veškerá byrokracie spjatá s projektem řešena velmi rychle a operativně,“ říká CEO firmy Kryštof Šigut.

AIR POWER

Plzeňský kraj

Vyvíjí a vyrábí stavební stroje a distribuuje je do celého světa. Zákazníkům nabízí výzkum a vývoj, výrobu a testování hotových zařízení. Po akvizici výrobní společnosti v roce 2016 založila firma vývojové oddělení a zahájila vývoj dalších produktů, které v roce 2020 uvedla na trh. „Následně jsme od roku 2020 do letoška ztrojnásobili obrat až na 1,8 miliardy Kč. Přímí zákazníci jsou velké nadnárodní společnosti jako hlavní hráči v oboru stavebních strojů, například Doosan Bobcat,“ říká jednatel společnosti Jiří Dvořák.

MARLENKA international

Moravskoslezský kraj

Příběh medového dortu Marlenka se začal odvíjet v roce 1995, kdy Gevorg Avetisjan s rodinou přicestoval do Česka z válkou oslabené Arménie. Jednoho dne odnesl medový dort své sestry do kamarádovy kavárny, už za dva měsíce Avetisjanova sestra nestíhala péct. Dnes firma vyprodukuje přes devět milionů výrobků ročně. Své produkty vyvezla do 52 zemí světa. „Jeden dort jsme vyrobili dokonce u příležitosti 90. narozenin britské královny Alžběty II.,“ říká majitel Gevorg Avetisjan.

Nema

Jihočeský kraj

Svou vizí i technologickým zázemím je lídrem udržitelného stavebnictví. Na robotických linkách pracujících ve třech závodech vyrábí střešní konstrukce a prefabrikované panely pro dřevostavby. Také zajišťuje realizaci komerčních i veřejně prospěšných staveb ze dřeva. Mají unikátní katalog 120 skladeb, s nimiž lze postavit téměř jakoukoli dřevostavbu. „České dřevo by mělo zůstat v Česku, peníze také a práci by měli získávat Češi. I proto jsme investovali do výstavby nové haly, kde budeme zpracovávat dřevo a tím se staneme soběstačnější,“ řekl ředitel Tomáš Nemrava.

ELTON hodinářská

Královéhradecký kraj

Vyrábí náramkové hodinky Prim. „Způsob výroby je ojedinělý a zvládne ho okolo 20 firem na světě. Většina komponentů, a to včetně vlastního strojku, je vyráběna pod jednou střechou,“ říká generální ředitelka Renata Červenák Nývltová. Plánem je i v budoucnu zůstat manufakturou a ponechat hodinkám Prim punc malosériovosti, umění českých hodinářů a exkluzivity významného brandu. Úspěch v posledních letech zaznamenávají jak inovované ikonické modely, tak zejména hodinky nesoucí příběh.

Pekařství a cukrářství Sázava

Pardubický kraj

„Naším cílem je nabídnout kvalitní čerstvé pečivo a cukrářské i lahůdkářské výrobky co největšímu okruhu lidí,“ říká Jiří Kollert, spolumajitel firmy. Podnik v sobě spojuje tradici českých pekařských a cukrářských řemesel, kterou neustále posouvá dál. Vyznačuje se vlastní unikátní sítí pekařských prodejen. Největší inovací poslední doby je zavedení nových způsobů postupného zrání těsta, které přináší novou úroveň vláčnosti, chuti i čerstvosti. V příštích deseti letech chce otevřít až 20 nových prodejen.

Herbona

Karlovarský kraj

Dováží z celého světa sušené byliny a koření pro potravinářský a farmaceutický průmysl, které následně zpracovává na požadované frakce dle potřeb zákazníků a dle oboru použití. Tyto produkty dále prodává dalším výrobcům či maloobchodům, které z bylin nejčastěji vyrábějí bylinné čaje a směsi, tinktury, přírodní silice, léčivá krmiva, likéry, sirupy nebo mýdla. „Za nynějším úspěchem firmy vlastně stálo nadšení mého dědečka, který sbíral léčivé bylinky ve volné přírodě a předával zkušenosti i mně,“ uvádí jednatel společnosti Martin Šimon.

Terpenix

Ústecký kraj

Využívá potenciál přírodních látek z rostlin. Jejich hlavním produktem je funkční pytel na skladování brambor, který je umožňuje uchovávat i několik měsíců v domácích podmínkách. „Díky pytli je možné skladovat brambory v podstatě kdekoliv. Dokáže je ochránit po dobu několika měsíců, aniž by došlo ke ztrátě jejich přirozených nutričních a chuťových vlastností,“ říká společník firmy Matěj Božik. Vnější část pytle je vytvořena přírodními vlákny, zejména z juty. Vnitřní část je z černé netkané textilie a speciální fólie. Zásadní součástí je malý pytlík s přírodní kmínovou silicí získanou z kmínu destilací.

Článek byl publikován ve speciální příloze HN Firmy a živnostníci.