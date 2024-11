Momentální růst české ekonomiky není nijak dechberoucí – ve třetím kvartálu šlo mezičtvrtletně o 0,3 a meziročně o 1,3 procenta. I to ale stačí, aby se nálada malých a středních společností v zemi postupně zlepšovala. Naznačuje to aktuální průzkum ČSOB mezi tuzemskými podnikateli s názvem Index očekávání firem. Poprvé za zhruba rok a půl se klíčová hodnota indexu dostala do kladných čísel a zhruba pětina firem hlásí, že v příštích dvanácti měsících hodlá své podnikání rozšířit.

Optimismus je však opatrný. Mezi nejvíce negativní faktory šéfové podniků řadí nejistotu ohledně vývoje války na Ukrajině s ohledem na výsledky amerických prezidentských voleb a především slabý výkon německé ekonomiky, na kterou je ta tuzemská významně navázána.

