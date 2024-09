Středoevropské ekonomiky vykročily do letošního roku s vizí oživení hospodářského růstu a poklesu inflace. Centrální banky v Česku a Maďarsku od počátku roku navázaly na předchozí snižování úrokových sazeb a převažoval předpoklad, že se ke snižování úroků letos vrátí také Polsko.

Je zřejmé, že ne všechny vize se v rámci regionu naplnily zcela či stejnoměrně. Co se hospodářského růstu týče, oživení je patrné v Polsku, kde může celoroční růst HDP letos mírně překonat tři procenta. Významným tahounem růstu polské ekonomiky je spotřeba: domácností, ale také vlády. Maďarsko dle všeho vykáže růst HDP pod dvě procenta a na pomyslném chvostu je v tomto trojlístku česká ekonomika s očekávaným růstem okolo jednoho procenta. Maďarsko vykazuje silný růst spotřeby domácností a souběžný propad investic. Český HDP je negativně ovlivněn poklesem zásob, zmínku si ale zaslouží také spotřeba domácností, jejíž oživení zaostává za očekáváním.

Uvedený popis růstu HDP a jeho struktury pomáhá pochopit, proč je inflace v české ekonomice nižší než v Maďarsku a Polsku. Roli hraje nejen skutečnost, že ČNB cílí inflaci na nižší úroveň než její středoevropské protějšky. Roli hraje také slabší růst mezd v české ekonomice v porovnání s dvoucifernými tempy v Maďarsku a Polsku. Specifickým faktorem v případě Polska je zvýšení stropů pro ceny energií pro domácnosti.

Vše ústí do situace, v níž má ČNB nižší úrokové sazby než centrální banky v Maďarsku a Polsku. Nejen to: jestliže polská NBP letos úroky vůbec nesníží a maďarská MNB do konce roku sníží úroky nejvýše dvakrát, vždy o čtvrt procentního bodu, tak ČNB může ve stejných krocích snížit sazby třikrát, včetně zářijového zasedání bankovní rady. Úroky ČNB jsou tedy nižší a ve zbytku roku klesnou rychleji než u středoevropských souputníků. Nejde však o paradox. Region vykazuje řadu odlišností a platí konstatování, že česká ekonomika má díky střídmější fiskální politice a udržitelnějšímu růstu mezd lépe rozdány karty, co se týče krocení inflace a možnosti uvolňovat měnovou politiku.