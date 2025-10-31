Očekáváme, že v říjnu inflace pokračovala v cestě ke dvouprocentnímu cíli ČNB. Data, jež mají být zveřejněná ve čtvrtek, by podle našeho odhadu měla ukázat na její další pokles, konkrétně z 2,3 na 2,2 procenta. K pozitivnímu trendu přispívá vývoj energetické složky inflace, a to jak z důvodu klesajících cen pohonných hmot, tak i samotných energií.
Zlevnění v posledních třech měsících zaznamenaly rovněž potraviny, které kromě nižších cen pohonných hmot a energií pravděpodobně odráží i lepší zemědělskou úrodu. V rámci dováženého zboží je pak protiinflačním faktorem také meziročně silnější kurz české koruny. Ceny zboží by tak nadále měly tlumit zvýšenou inflaci ve službách, ve které se promítá stále vysoký, ale již dále významně nezrychlující růst cen nemovitostí.
V příštím roce by pak inflace podle naší prognózy mohla klesnout v průměru na 1,5 procenta. Významný vliv by mělo mít pravděpodobnou novou vládou indikované převedení plateb na obnovitelné zdroje energie z domácností na stát. Regulované složky cen energií navíc zaznamenají pokles nejspíše i u firem, což by prostřednictvím nižších nákladů na výrobu a prodej mohlo pozitivně působit i na ostatní ceny v ekonomice.
Česká ekonomika ve 3. čtvrtletí meziročně stoupla o 2,7 procenta, patří mezi nejrychleji rostoucí v Evropě
Proinflačním rizikem však může být poslední vývoj ekonomiky, která ve třetím čtvrtletí vzrostla mezičtvrtletně o silných 0,7 procenta, a překonala tak všechny odhady. Tento vývoj byl v rozporu s většinou měsíčních indikátorů, které naopak ukazují na ochlazování ekonomické aktivity. Zásadní otázkou tedy je, zdali se nemohlo jednat pouze o jednorázový vliv spojený například se zohledněním velké investice do dopravní infrastruktury.
Nadcházející čtvrteční zasedání centrální banky nemá podle všeho potenciál příliš překvapit, když úrokové sazby zřejmě zůstanou opět beze změny. V příštím roce by to mohlo být zajímavější, nejen s ohledem na nejistoty kolem vývoje ekonomiky, ale i vzhledem k fiskální politice, která by mohla být v příštích letech expanzivnější. ČNB ji přitom již nyní, kdy podle našeho odhadu působila fiskální politika na ekonomiku zhruba neutrálně, uváděla mezi hlavními proinflačními riziky.
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.
Tento článek máteje zdarma. Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články. Nyní první 2 měsíce jen za 40 Kč.
- Veškerý obsah HN.cz
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Ukládejte si články na později
- Všechny články v audioverzi + playlist