Zatímco euro máme nejlevnější za poslední dva roky, Češi nejspíše věří, že by koruna měla dále zpevňovat. Až tři čtvrtiny Čechů jsou podle některých průzkumů proti tomu, aby příští vláda v České republice zavedla jednotnou evropskou měnu euro.
Ať už je za tímto postojem racionální úvaha, anebo spíše emotivní naladění, tato většina se o českou korunu nejspíše nemusí ani do budoucna strachovat. Euro totiž nechce ani drtivá většina politických subjektů, jež se ucházejí o hlasy ve volbách do Poslanecké sněmovny. Česko by jasnou cestu k euru nenastoupilo ani v případě, že by svůj mandát obhájila stávající vládní koalice, byť právě mezi těmito stranami najdeme zastánců jednotné evropské měny nejvíce.
Starostové považují za reálné, aby Česko zavedlo euro na konci této dekády. Piráti ve svém programu pro letošní volby dokonce tvrdí, že by Česko mohlo vstoupit do předpokoje společné měny, systému ERM II, už v roce 2026. Nejmenší vládní strana TOP 09 pak říká, že euro zavede, až to bude pro Česko výhodné. Tím se trochu dostává na pozici největší vládní strany. ODS je v otázce eura poměrně různorodá. Uvědomuje si, že Česko se vstupem do EU k přijetí eura zavázalo, zároveň ale čtou náladu mezi svými voliči: „Euro ano, ale až…“ Oním „až“ je i v případě ODS míněno „až to bude pro Česko výhodné“. Pro KDU-ČSL euro, zdá se, není vůbec téma do nadcházejících voleb.
Česko a Evropská unie: členství se vyplácí, ale o hlavním důvodu se tolik nemluví. Co by mohlo zisky ještě zvýšit?
Největší politický subjekt opozice, ANO, přijetí eura odmítá. Česká koruna je klíčem k naší ekonomické suverenitě, píše Babišovo hnutí. Druhý největší opoziční subjekt, hnutí SPD, jde ještě dál. Nejen že euro zavést nechce, ale dokonce chce Česko zbavit závazku jednotnou měnu přijmout. Zbývající subjekty, které ve sněmovně nemají zastoupení, ale zároveň se v průzkumech pohybují na hraně zvolitelnosti, tedy Motoristé a Stačilo! se k euru rovněž staví odmítavě.
Přestože firemní sektor by euro naopak přivítal, koruna Česku zůstane. A to minimálně do roku 2030.
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.
Tento článek máteje zdarma. Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články. Nyní první 2 měsíce jen za 40 Kč.
- Veškerý obsah HN.cz
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Ukládejte si články na později
- Všechny články v audioverzi + playlist