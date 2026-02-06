Návrh programového prohlášení nově vzniklé vládní koalice hnutí ANO, SPD a Motoristů vzbudil pár týdnů po volbách poměrně výrazný ohlas. Mimo nepřekvapivé priority, jakými jsou dostupné ceny energií či bydlení, se v něm nacházel též na první pohled až kontroverzní návrh. A tím je ukotvení české koruny v ústavě.

Po zveřejnění tohoto návrhu se téměř ihned ozvali někteří zástupci odcházející administrativy nebo zaměstnavatelských svazů kritizující tento úmysl. To však koalici nezabránilo v tom zahrnout tento bod až do finální podoby programového prohlášení, a to konkrétně do sekce s názvem Finance a hospodaření státu. Co by tento krok znamenal a nachází se pro něj v obou komorách parlamentu vůbec politická vůle?

Zbývá vám ještě 80 % článku

Co se dočtete dál

  • Jak reálné je zakotvit korunu v ústavě a co by to přineslo.
  • Proč zároveň není moc důvodů chtít korunu opustit.
První 2 měsíce předplatného za 40 Kč
  • První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
  • Možnost kdykoliv zrušit
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Všechny články v audioverzi + playlist
Předplatit za 40 Kč
Máte již předplatné?
Přihlásit se

Baví vás číst názory chytrých lidí? Odebírejte newsletter Týden v komentářích, kde najdete výběr toho nejlepšího. Pečlivě ho pro vás každý týden sestavuje Jan Kubita a kromě jiných píší Petr Honzejk, Julie Hrstková, Martin Ehl a Luděk Vainert.