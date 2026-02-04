Prezident Donald Trump je v úřadu právě rok a toto výročí „oslavil“ dolar tím, že proti euru oslabil až na 1,20. To je hodnota, na které se proti společné evropské měně obchodoval naposledy někdy koncem května či začátkem června 2021.
Důvody tohoto posledního lednového oslabení nejsou snadno identifikovatelné, podstatnou část ale hraje ztráta důvěry u dalších investorů. Příčin je dost: chaos doma (Minneapolis), chaos venku (Grónsko), chaos v hospodářské politice (šermování cly před obličejem Jižní Koreji či Kanady). Situaci pak samozřejmě nepomáhají vyjádření samotného Trumpa, který tvrdí, že „hodnota dolaru je v pohodě“, i když za poslední rok oslabil o 13–14 procent.
Nejsem tímto vývojem překvapený: jediné, čím překvapený jsem, je, že dolar není znatelně slabší již dnes. Dalšímu oslabení se určitě nevyhne. Proč?
Co se dočtete dál
- Jak přesně se změnil kurz dolaru vůči euru pod prezidentem Trumpem.
- Jaké konkrétní dopady měly cla na obchodní bilanci a běžný účet USA.
- Jak se vyvíjel federální rozpočtový deficit po daňových úlevách a jaký je výhled.
