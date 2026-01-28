Stát se to jiné měně, je z toho poplach a možná i vládní krize. Propad dolaru na čtyřletá minima, tedy tam, kde byl během covidu, kdy Fed chrlil „zelené papírky“ ve velkém, sice rozbouřil trhy, Donalda Trumpa však z konceptu nevyvedl. „Hodnota dolaru je skvělá. Vede si výborně,“ řekl v úterý na dotaz reportéra, zda už přece jen neoslabil příliš, což následně vedlo k tomu, že hodnota dolaru vůči dalším světovým měnám ještě klesla. Až tak, že to poplašilo ministra financí Scotta Bessenta.

Trump samozřejmě přímo neříká, že si přeje, aby dolar ztrácel na hodnotě. „Chtěl bych, aby si prostě našel svou vlastní úroveň“, zmínil. Současně ale udělal hodně pro to, aby jeho hodnota dolů šla. A inverzně s tím šla nahoru aktiva považovaná za bezpečný přístav,

Zbývá vám ještě 80 % článku

Co se dočtete dál

  • Proč se investoři bojí o nezávislost Fedu.
  • Co přinesl Trumpův zájem o Grónsko?
  • Co ohrožuje výjimečnost amerických finančních trhů.
První 2 měsíce předplatného za 40 Kč
  • První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
  • Možnost kdykoliv zrušit
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Všechny články v audioverzi + playlist
Předplatit za 40 Kč
Máte již předplatné?
Přihlásit se

Baví vás číst názory chytrých lidí? Odebírejte newsletter Týden v komentářích, kde najdete výběr toho nejlepšího. Pečlivě ho pro vás každý týden sestavuje Jan Kubita a kromě jiných píší Petr Honzejk, Julie Hrstková, Martin Ehl a Luděk Vainert.