Stát se to jiné měně, je z toho poplach a možná i vládní krize. Propad dolaru na čtyřletá minima, tedy tam, kde byl během covidu, kdy Fed chrlil „zelené papírky“ ve velkém, sice rozbouřil trhy, Donalda Trumpa však z konceptu nevyvedl. „Hodnota dolaru je skvělá. Vede si výborně,“ řekl v úterý na dotaz reportéra, zda už přece jen neoslabil příliš, což následně vedlo k tomu, že hodnota dolaru vůči dalším světovým měnám ještě klesla. Až tak, že to poplašilo ministra financí Scotta Bessenta.
Trump samozřejmě přímo neříká, že si přeje, aby dolar ztrácel na hodnotě. „Chtěl bych, aby si prostě našel svou vlastní úroveň“, zmínil. Současně ale udělal hodně pro to, aby jeho hodnota dolů šla. A inverzně s tím šla nahoru aktiva považovaná za bezpečný přístav,
Co se dočtete dál
- Proč se investoři bojí o nezávislost Fedu.
- Co přinesl Trumpův zájem o Grónsko?
- Co ohrožuje výjimečnost amerických finančních trhů.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.