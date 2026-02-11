Vzhledem k obavám o dlouhodobou stabilitu dolaru získává na popularitě takzvaný debasement trade. Jde o strategii, která reaguje na znehodnocování kupní síly měn. Investoři se v rámci ní přesouvají z hotovosti a dluhopisů do aktiv s omezenou nabídkou. Díky tomu vyrostla hodnota zlata na nové rekordy a očekávalo se, že podobným způsobem by měl reagovat také bitcoin, často označovaný jako digitální zlato.
Jenže to se nestalo. Zatímco svět zasáhla zlatá horečka, bitcoin se postupně propadl pod 70 tisíc dolarů. Manažer kryptohedgeového fondu Dopamine Investments Tomáš Pacalt v rozhovoru pro HN vysvětluje, co se na trhu děje, proč je růst akciového indexu S&P 500 iluze a jestli jeho fond teď bitcoin nakupuje, nebo vyčkává.
Co se dočtete dál
- Co se děje na trhu s kryptoměnami a proč bitcoin tolik ztrácí na hodnotě.
- Proč bitcoin zaostává za zlatem i technologickými akciemi.
- Je na současných hodnotách pro hedgeový fond bitcoin zajímavý, nebo ne?
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.