Asi každý ví, že astronom Mikuláš Koperník odstartoval revoluci, která změnila pohled lidstva na jeho místo ve světě, když umístil do středu naší sluneční soustavy Slunce. Už méně se ví, že Koperník patří k prvním lidem, kteří si všimli a hlavně zapsali, že peníze ztrácejí hodnotu hlavně pro svou nadměrnou hojnost a že jde o jednu z příčin, které stojí za postupným úpadkem států. Od publikace myšlenky uběhlo pět set let a na finančních trzích to vypadá, jako by se do četby polského génia pustili snad úplně všichni.
Co se dočtete dál
- Co je to debasement a jak souvisí s likviditou.
- Proč právě likvidita má zásadní vliv na vývoj trhu.
- Čím se investoři proti této myšlence jistí.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.