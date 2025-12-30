SFG holding podnikatele Michala Dědka čelí návrhu na insolvenci. Posílá ho do ní dvojice věřitelů, kteří vymáhají nesplacené jistiny a výnosy z dluhopisů v řádech milionů korun. Podle podaného návrhu je firma v platební neschopnosti a své závazky neplní ani měsíce po dohodnutých lhůtách splatnosti. Holding vyrostl na odborném poradenství ve financování jednotlivců i firem, realitních službách a investicích do developmentu, nemovitostí a start-upů.
Co se dočtete dál
- Kdo insolvenční návrh na SFG holding podal a proč.
- O historii holdingu.
- Jaké jiné insolvenci ještě Michal Dědek čelí.
