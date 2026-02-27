Ještě před dvěma lety patřila původem polská společnost Columbus Energy k nejsilnějším dodavatelům domácích fotovoltaických elektráren na trhu. Ročně jich postavila tisíce. S ochlazením zájmu domácností o tyto zdroje elektřiny a koncem solárního boomu v Česku se ale dostala do problémů, stejně jako mnohé podobné společnosti.
Loni v létě přestala komunikovat se zákazníky, skončila s výstavbou domácích fotovoltaických elektráren a chtěla se orientovat už jen na větší projekty. Jedním z nich byl i tendr na stavbu 40 solárních elektráren na městských budovách v Brně s celkovým výkonem 1,2 MWp.
Zakázka za 36 milionů korun, na kterou uzavřela smlouvu v lednu 2024, vypadala slibně, nakonec si ale na ní tato původem polská firma vylámala zuby. Přestože na 36 elektráren postavila, připojit se je nepodařilo. Objednavatel, společnost SAKO Brno Solar, dceřiná firma městské odpadové a svozové společnosti SAKO Brno, poukazovala na chyby v instalaci a obě firmy se začaly obviňovat ze špatné komunikace.
SAKO Brno Solar loni v dubnu odstoupila od smlouvy a teď podala návrh na insolvenční řízení. Dožaduje se v něm téměř 13 milionů korun za nezaplacenou smluvní pokutu. Jednatel společnosti Columbus Energy Michal Gondek HN sdělil, že pokutu nehodlá zaplatit, a nastínil, jak bude jeho společnost postupovat, včetně svých dalších aktivit v Česku.
- Jak se Columbus Energy staví k udělené pokutě a insolvenčnímu návrhu.
- Jak jednatel společnosti Michal Gondek vidí další působení Columbusu v Česku.
- Co na spolupráci s Columbusem říká ředitel SAKO Brno Solar Lubomír Ondřík.
