Dodavatel fotovoltaických elektráren Columbus Energy má v Česku problémy. Firma přestala komunikovat se zákazníky a v současnosti už nefunguje zákaznická linka ani e-mailové kontakty, včetně infolinky.
Firma s polským majitelem změnu situace v ČR připouští, místní trh ale zatím nehodlá opustit.
Co se dočtete dál
- Jaké jsou aktuální plány polské mateřské firmy na podnikání v ČR.
- Jak bude Columbus Energy řešit servis již instalovaných elektráren.
- Jak vypadá dosavadní hospodaření Columbusu v ČR.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.