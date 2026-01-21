Zájemci o oblíbený dotační program Nová zelená úsporám jsou nyní v nejistotě. Podporu od roku 2009 do listopadu loňského roku využilo na 600 tisíc domácností, z toho dvě třetiny od roku 2021. Loni začátkem listopadu ale ministerstvo životního prostředí kvůli nečekaně rychlému vyčerpání financí příjem žádostí o dotace uzavřelo. Program ve své zatím poslední etapě nabíral zájemce od loňského 20. února. Příjem žádostí měl původně trvat přesně rok.
Podle ministra Petra Macinky (Motoristé), dočasně pověřeného vedením resortu životního prostředí, bude Nová zelená úsporám pokračovat. „Máme asi tři varianty, jak k tomu dále přistupovat,“ sdělil HN Macinka bez bližšího upřesnění.
