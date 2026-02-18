Ve středu prezentované statistky Energetického regulačního úřadu (ERÚ) za loňský rok potvrzují to, co seriózní energetičtí experti i vládní strategie tvrdí dlouhodobě. Výrobu elektřiny v Česku v budoucnu čím dál více potáhnou obnovitelné zdroje a jaderné elektrárny, kdežto význam těch uhelných bude rychle klesat.

I když po boomu v období po energetické krizi se růst výkonu fotovoltaických elektráren už výrazně zpomalil a nejeden investor váhá nad jejich nejistou návratností, soláry jsou stále na vzestupu. Celkový instalovaný výkon loni dokonce překonal i výkon šesti jaderných reaktorů v Dukovanech a Temelíně. „Celkový instalovaný výkon v roce 2025 ke konci roku dosáhl 23 602 megawattů. Jedná se o nárůst 2,6 procenta. A vlastně další prim zaznamenaly fotovoltaiky, které překonaly v loňském roce v instalovaném výkonu jaderné elektrárny,“ konstatoval vedoucí oddělení statistiky ERÚ Jan Liška.

