Ve středu prezentované statistky Energetického regulačního úřadu (ERÚ) za loňský rok potvrzují to, co seriózní energetičtí experti i vládní strategie tvrdí dlouhodobě. Výrobu elektřiny v Česku v budoucnu čím dál více potáhnou obnovitelné zdroje a jaderné elektrárny, kdežto význam těch uhelných bude rychle klesat.
I když po boomu v období po energetické krizi se růst výkonu fotovoltaických elektráren už výrazně zpomalil a nejeden investor váhá nad jejich nejistou návratností, soláry jsou stále na vzestupu. Celkový instalovaný výkon loni dokonce překonal i výkon šesti jaderných reaktorů v Dukovanech a Temelíně. „Celkový instalovaný výkon v roce 2025 ke konci roku dosáhl 23 602 megawattů. Jedná se o nárůst 2,6 procenta. A vlastně další prim zaznamenaly fotovoltaiky, které překonaly v loňském roce v instalovaném výkonu jaderné elektrárny,“ konstatoval vedoucí oddělení statistiky ERÚ Jan Liška.
Co se dočtete dál
- Jak vysoký je výkon jaderných elektráren a fotovoltaik.
- Kolik elektřiny jednotlivé zdroje loni vyrobily.
- Proč klesla výroba elektřiny z plynu.
- Jaký zdroj v loňském roce se drasticky propadl.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.