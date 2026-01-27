Úterní výrok provozovatele přenosové soustavy ČEPS o (ne)zbytnosti uhelných zdrojů skupiny Sev.en miliardáře Pavla Tykače je především zpečetěním osudu Elektrárny Počerady. Tisícimegawattový zdroj vyvolával v minulosti řadu kontroverzí. Je největším emitentem emisí CO2 v Česku, elektrárna dlouhodobě čelila také žalobám ze strany ekologických organizací kvůli překračování limitů emisí rtuti.

ČEPS nyní rozhodl, že Česko Počerady v žádném ohledu nepotřebuje. Výrobu elektřiny dokážou dostatečně pokrýt jiné zdroje, případně ji lze dovézt, aniž by to výrazně zahýbalo cenami. „Trh už s tímto odstavováním z velké části počítá,“ říká ředitel strategie poradenské společnosti EGU Michal Macenauer. A Počerady nehrají ani žádnou roli z pohledu stability a bezpečného provozu přenosové soustavy. Tím de facto padá možnost, že by stát ztrátový provoz Počerad nějakým způsobem dotoval.

Zbývá vám ještě 80 % článku

Co se dočtete dál

  • Kolik vydělávala uhelná Elektrárna Počerady.
  • Kolik stojí skupinu Sev.en emisní povolenky.
  • Proč bude muset elektrárna v Kladně dál fungovat, i když podle ČEPS není nezbytná.
  • Jaké opatření ČEPS navrhl, aby mohly skončit i Chvaletice.
První 2 měsíce předplatného za 40 Kč
  • První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
  • Možnost kdykoliv zrušit
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Všechny články v audioverzi + playlist
Předplatit za 40 Kč
Máte již předplatné?
Přihlásit se

Chcete vědět, co se děje v české a světové ekonomice? Co si o aktuálních trendech myslí lidé z byznysu, majitelé firem a jejich šéfové? Každý týden v pátek vám naši top autoři přinášejí výběr toho nejlepšího a pohled z byznysové strany. Odebírejte Byznys newsletter.