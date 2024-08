Už tři roky platí v Evropské unii nové přísnější limity na vypouštění toxických látek do ovzduší. Ačkoliv se pravidlo týká více druhů zplodin, v praxi dopadá na vlastníky uhelných zdrojů především kvůli povinnosti snížit emise rtuti na maximálně sedm mikrogramů na metr krychlový.

Ti zareagovali různě. Třeba ČEZ v Mělníce investoval 140 milionů korun do technologie, která má produkci rtuti omezit. Několik znečišťovatelů si však k nelibosti ekologů požádalo o dočasnou výjimku z nových pravidel. Zatímco u většiny z nich dochází podle organizace Frank Bold k relativně snesitelnému překročení limitů, u elektráren Chvaletice a Počerady ze skupiny Sev.en Pavla Tykače jsou emise rtuti výrazné. Ekologické organizace proto udělení výjimek zažalovaly. Krajský soud v Ústí nad Labem jim dal za pravdu.

Mluvčí soudu Veronika Suchoňová uvedla, že soud zrušil výjimku elektrárně Počerady. Podle mluvčí energetické skupiny Evy Maříkové se bude muset společnost s rozsudkem nejdříve podrobně seznámit, než ho bude komentovat. „V našem zájmu je výrobou v Počeradech co nejméně zatěžovat životní prostředí. Rozptylová studie, kterou jsme k žádosti o výjimku dokládali, jasně dokazuje, že výjimka má na životní prostředí zanedbatelný, či dokonce neměřitelný vliv,“ reagovala Maříková.

Podle trojice žalujících nevládních organizací, tedy Greenpeace, Hnutí Duha a Frank Bold, to nicméně znamená, že se elektrárna musí vypnout. „Elektrárna Počerady tak bude muset zastavit provoz,“ uvedl mluvčí Greenpeace Lukáš Hrábek.

V praxi to ale asi bude složitější. Krajský úřad nyní bude muset „bezodkladně“ změnit integrované povolení pro provoz elektrárny. U druhé z žalovaných výjimek pro elektrárnu Chvaletice to nicméně tak rychle nebylo. Ačkoliv krajský soud výjimku pro Chvaletice také zrušil, úřad vyčkával na reakci ministerstva životního prostředí, případ se mezitím vrátil zpět k první instanci a letos v lednu pak Krajský soud v Ostravě rozhodl, že výjimka platí. Podle tohoto rozsudku mohou Chvaletice vypouštět více rtuti až do srpna 2027.

Je však otázkou, zda elektrárny budou tak dlouho vůbec v provozu, ať už s výjimkou, nebo bez. Pavel Tykač opakovaně varoval, že kvůli nerentabilitě provozu zavře své zdroje možná už v příštím roce. Z takzvaného superkritického scénáře, který vypracoval provozovatel přenosové soustavy ČEPS, vyplývá, že v případě odstavení obou zdrojů v Česku nedostatek elektřiny nehrozí.