V tiskovém prohlášení vlády z června čteme: „Česká republika nebude zavádět nové emisní povolenky, dokud bude kvůli tomu hrozit zdražení.“ Jde ale o bezobsažnou větu. Nové povolenky (ETS2) od roku 2027 znamenají z podstaty věci zdražení pohonných hmot, plynu a uhlí, otázkou pouze je, jak velké. Podle našich odhadů zvýší cenovou hladinu zhruba o jedno procento. A prostor české vlády uhnout v jejich implementaci je blízký nule.

V širším pohledu se ve větě z úvodu zrcadlí rozporuplnost české politiky, kde někteří mají ambice řešit problémy jednadvacátého století a jiní mentálně ustrnuli v devadesátkách. Ke cti současné vlády slouží, že se jí daří nacházet účelová spojenectví s dalšími zeměmi EU k obhajobě národních zájmů. Aspoň v míře odpovídající váhové kategorii Česka v EU.

Na zrušení ETS2 se konsenzus nenajde. Evropa stále dává přednost posilování ekonomické nezávislosti před Putinovou energetickou náručí. Jakými nápady tedy zkouší čeští politici oslovit své voliče? Prosazovat odložení ETS2 o rok? Odklad je myslitelný, ovšem co by nám přinesl kromě nálepky rebela? Učinit systém ETS2 dobrovolným? Tudy cesta jistě nepovede kvůli rozporům s fungováním vnitřního trhu EU. Omezit zdražení zastropováním ceny povolenky? Ekonomové vědí, že cenový strop bývá způsob, jak zvýšit, nikoliv snížit průměrnou cenu. Posílit mechanismy bránící cenovým excesům? Ty jsou jistě důležité, ale není už původní návrh komise dostatečně robustní?

Co v tuzemském mediálním prostoru zcela chybí, je komunikace pozitivních důsledků ETS2. Byť není systém pro občany zdarma, má nespornou výhodu v ekonomické motivaci namísto zákazů a příkazů, čím máme topit a čím jezdit. Navíc do státního rozpočtu přinese ročně odhadem 50 miliard, z nichž jen menší část padne na boj s energetickou chudobou domácností. Větší část bude k dispozici pro investice, které musíme tak jako tak uskutečnit. Dodatečný zdroj příjmů omezí růst zadlužení vlády, aniž by politici sami iniciovali zvýšení daní. Příjmy z ETS2 pokryjí třeba navýšení obranných výdajů pro rok 2027.