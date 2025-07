Evropská komise navrhla, aby Evropská unie snížila do roku 2040 emise o 90 procent oproti roku 1990. Část emisí by přitom země unie mohly vůbec poprvé zredukovat nikoliv doma, ale pomocí opatření v chudších státech světa. Ekologické organizace to...

2. 7. 2025 ▪ 4 min. čtení