Před necelými deseti lety přestaly být Horní Životice na Bruntálsku obcí na konci pomyslné slepé ulice. Nikoliv však ve smyslu pozemní komunikace, ale elektrické sítě. Tamní rozvodnu propojilo s rozvodnou Krasíkov na Ústeckoorlicku 90 kilometrů dlouhé vedení V458. Horní Životice tak přestaly být poslední tuzemskou rozvodnou, která byla na domácí přenosovou soustavu napojena jen z jedné strany (konkrétně s rozvodnou v Kletné).
V458 představuje jedno z pouhých tří nových vedení, která v posledních deseti letech v Česku vznikla. Ostatní dvě jsou přitom o poznání kratší. Zatímco počty kilometrů nově zprovozněných dálnic se před volbami vláda Petra Fialy (ODS) hlasitě chlubí, stejně jako o čtyři roky dříve kabinet Andreje Babiše (ANO), na nová vedení se zapomíná. Bylo by totiž nutné přiznat, že pod současnou vládou se tuzemská soustava prodloužila jen o 1,4 kilometru.
Co se dočtete dál
- Kolik plánuje ČEPS investovat v příštích deseti letech.
- Kde vzniknou nové rozvodny a vedení.
- Proč ČESP investuje do takzvaných tlumivek.
- Proč správce soustavy přechází na vyšší napěťovou hladinu.
