V úterý by provozovatel přenosové soustavy ČEPS měl oficiálně zveřejnit napjatě očekávané rozhodnutí ohledně budoucnosti uhelných elektráren skupiny Sev.en miliardáře Pavla Tykače. Bez velkého přehánění půjde o nejdůležitější energetickou událost roku, která značně ovlivní prakticky vše, co se v odvětví v následujících měsících bude dít.

Sev.en v závěru loňského roku oznámila, že kvůli nerentabilitě ukončí nejpozději v březnu 2027 provoz elektráren Počerady, Chvaletice a také teplárny v Kladně. Úkolem ČEPS bylo posoudit, do jaké míry by konec zdrojů ohrozil energetickou bezpečnost Česka, a otevřít tak cestu k jejich dalšímu, dotovanému fungování.

Podle informací HN správci přenosové soustavy již ke svému rozhodnutí dospěli.

Zbývá vám ještě 90 % článku

Co se dočtete dál

  • Jak zní doporučení ČEPS k osudu elektráren Pavla Tykače.
  • Jak se bude stanovovat výše podpory, kterou bloky získají.
  • Jak to dopadne na odběratele elektřiny.
  • Co to znamená pro ceny tepla v Kladně.
První 2 měsíce předplatného za 40 Kč
  • První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
  • Možnost kdykoliv zrušit
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Všechny články v audioverzi + playlist
Předplatit za 40 Kč
Máte již předplatné?
Přihlásit se

Chcete vědět, co se děje v české a světové ekonomice? Co si o aktuálních trendech myslí lidé z byznysu, majitelé firem a jejich šéfové? Každý týden v pátek vám naši top autoři přinášejí výběr toho nejlepšího a pohled z byznysové strany. Odebírejte Byznys newsletter.