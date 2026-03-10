Loni v létě ostře zaútočil tehdy ještě opoziční politik Andrej Babiš (ANO) na vedení státní společnosti ČEPS, která spravuje tuzemskou přenosovou soustavu. Obvinil ho ze zodpovědnosti za masivní výpadek elektřiny ze začátku prázdnin, ačkoliv o přesných příčinách tehdy ještě nebylo téměř nic známo a ani pozdější šetření neprokázala zavinění konkrétních osob.
Po nástupu nové vlády s Babišem coby premiérem byly proto pozice vedení ČEPS považovány za jedny z nejohroženějších. To se nyní potvrdilo. Jak informovala mluvčí společnosti Hana Klímová, po volbách obměněná dozorčí rada odvolala v pondělí předsedu představenstva Martina Durčáka, který skončí s posledním březnovým dnem. O chystaném Durčákově odvolání jako první informoval server Echo24.cz.
