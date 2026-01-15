Doba zlevňování fotovoltaických panelů až pod hranici výrobních nákladů skončila. Čína, která zaplavila svět superlevnými produkty, mírní podporu jejich výroby. Asijská velmoc dosáhla v oboru světové dominance, kterou si udrží i s menší státní podporou. V zemi se dnes vyrábí přes 96 procent natenko řezaných křemíkových destiček, potřebných pro výrobu panelů. Čína má podchycené i všechny další stupně jejich produkce a v oboru je technologicky nejlepší.
Rozhodla se tedy změnit svou exportní politiku tak, aby na ni méně doplácela. „Od 1. dubna 2026 zcela ruší vratku DPH na export solárních panelů ve výši devíti procent. U baterií tuto vratku sníží z devíti procent na šest. Od roku 2027 ji pak zruší úplně,“ popisuje Radek Orság, majitel a výkonný ředitel společnosti SolSol, jednoho z největších dovozců fotovoltaických panelů na český trh. Zrušení vratky DPH ale není podle Orsága a dalších dovozců jedinou změnou, která se chystá. Počítají tedy s podstatně větším zdražením už v letošním roce.
Co se dočtete dál
- Co povede ke zdražení fotovoltaických panelů.
- A proč zdraží i bateriová úložiště.
- Jak je na tom Česko s výstavbou solárních elektráren a baterií.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.