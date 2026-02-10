Německo, které v polovině dubna 2023 odpojilo své poslední tři jaderné elektrárny a omezuje provoz těch uhelných, dává jednoznačně přednost využívání obnovitelných zdrojů. Loni na ně připadalo už 58 procent celkové výroby elektřiny. Zvýšit tento podíl mají v budoucnu také dodávky ze zahraničí. A tak se rodí nevídaný projekt – pokládka velkokapacitního podmořského kabelu dlouhého asi 4800 kilometrů, vedoucího z Maroka podél pobřeží Španělska a Francie až do Německa. Bude nejdelší na světě.

Zbývá vám ještě 90 % článku
První 2 měsíce předplatného za 40 Kč
  • První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
  • Možnost kdykoliv zrušit
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Všechny články v audioverzi + playlist
Předplatit za 40 Kč
Máte již předplatné?
Přihlásit se

Chcete vědět, co se děje v české a světové ekonomice? Co si o aktuálních trendech myslí lidé z byznysu, majitelé firem a jejich šéfové? Každý týden v pátek vám naši top autoři přinášejí výběr toho nejlepšího a pohled z byznysové strany. Odebírejte Byznys newsletter.