Německo, které v polovině dubna 2023 odpojilo své poslední tři jaderné elektrárny a omezuje provoz těch uhelných, dává jednoznačně přednost využívání obnovitelných zdrojů. Loni na ně připadalo už 58 procent celkové výroby elektřiny. Zvýšit tento podíl mají v budoucnu také dodávky ze zahraničí. A tak se rodí nevídaný projekt – pokládka velkokapacitního podmořského kabelu dlouhého asi 4800 kilometrů, vedoucího z Maroka podél pobřeží Španělska a Francie až do Německa. Bude nejdelší na světě.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.