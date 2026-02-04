Severočeská krajina, která desítky let sloužila k dobývání hnědého uhlí, prochází energetickou transformací. Společnost ČEZ v ní připravuje výstavbu několika obrovských fotovoltaických elektráren, které mají vzniknout na bývalých výsypkách a v těžebních prostorech. V součtu jde o solární elektrárny s výkonem 1200 MW, což je více než dvojnásobek toho, co mají dva jaderné bloky v Dukovanech dohromady.

Připravované elektrárny musí nejprve projít procesem posuzování vlivu na životní prostředí (EIA). ČEZ ale nyní překvapivě zrušil svou žádost o posouzení velké části těchto elektráren. Podle mluvčího firmy Martina Schreiera to má čistě technický důvod.

Zbývá vám ještě 80 % článku

Co se dočtete dál

  • Co vedlo ČEZ ke zrušení své žádosti o EIA.
  • Jak bude tato energetická skupina ve výstavbě solárních elektráren postupovat dál.
  • Co chce krajský úřad po ČEZ v záměru upravit a doplnit.
