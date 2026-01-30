V České národní bance se už třikrát stalo, že se do jejího nejužšího vedení s mnohaletým odstupem vrátili ti, kdo již jedno období o sazbách rozhodovali. V současné bankovní radě tento „osud“ sdílejí viceguvernérka Eva Zamrazilová a její kolega Jan Frait. V americkém Fedu, nejvlivnější světové bance světa, se však „navrátilec“ stane rovnou nejvyšším šéfem. Americký prezident Donald Trump totiž vybral za nástupce Jeroma Powella pětapadesátiletého Kevina Warshe. Ovšem chce po něm zcela jiný přístup k měnové politice, než jakým se Warsh profiloval v období po velké recesi.
Co se dočtete dál
- Čím se Kevin Warsh do historie zapsal mezi roky 2006 a 2011.
- Jak se dostal do Trumpovy přízně a koho musel v boji o šéfovské křeslo Fedu porazit.
- Co na to Senát a proč je Warsh pro trhy přijatelnou volbou.
