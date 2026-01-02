Americký dolar zažil v první polovině roku 2025 největší propad od 70. let. Špatná zpráva to byla mimo jiné pro zahraniční investory do amerických akcií nebo dluhopisů bez měnového zajištění, protože oslabení americké měny negativně ovlivňuje hodnotu těchto investic. S příchodem nového roku jsme se podívali na to, jak se bude letos vyvíjet kurz koruny a dolaru, a jestli má smysl se vůči případnému poklesu chránit.
Co se dočtete dál
- Jak se bude vyvíjet kurz dolaru a eura vůči koruně v roce 2026.
- Co bude pro vývoj měnových párů rozhodující.
- Jak je možné se proti propadům hodnoty měn bránit.
