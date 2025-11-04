Americká centrální banka koncem října opět (a podruhé v řadě) snížila sazby; ta hlavní se dostala do pásma 3,75–4 %. Jedná se o potřebné „jemné dolaďování“ měnové politiky odůvodnitelné stavem ekonomiky? Nebo jde o úlitbu Donaldu Trumpovi, který již měsíce celkem nevybíravě tlačí na nižší sazby?
Dle mého názoru jde spíše o to druhé. Proč?
