Setkání Donalda Trumpa se Si Ťin-pchingem odvrátilo zásadní hospodářský konflikt mezi dvěma nejmocnějšími zeměmi světa, který se mohl přelít i do bezpečnostní oblasti. To je ohromná úleva. Jde o skvělou zprávu nejen pro Spojené státy, ale i pro celý svět. Obě země sahaly po těžkých kalibrech. Čína hodlala přerušit tok vzácných zemin, bez kterých by technologická produkce Západu zkolabovala. Trump sliboval de facto hermeticky uzavřít americké hranice čínskému zboží, všeobecné clo mělo od 1. listopadu vystoupat ke 157 procentům. A opatření na obou stranách by byla ještě širší, zahrnovala by i nejrůznější omezení vývozu a bojkoty.
Vzájemná závislost obou supervelmocí je velká, a tím také jejich zranitelnost v případě střetu. Doufejme, že roční příměří vydrží. Obě země se budou v mezidobí snažit maximálně emancipovat. Kdo v ročním závodu uspěje více, bude si moci při renegociacích podmínek smíru pro další období více dupnout. Vylepšit si pozici bude ale pro oba giganty nesmírně těžké. Čína kontroluje 90 procent vzácných zemin, není tedy moc kde brát. Kapacity na těžbu a zpracování se nedají vybudovat přes noc a světové zásoby především nejsou neomezené. Alternativa k americkému trhu s takovou kupní silou se nicméně bude Číně také hledat těžce.
Co se dočtete dál
- Jak dohoda ovlivní domácí hospodářství Číny a proč ji Peking potřeboval.
- Jaké konkrétní ústupky učinil Trump a co za nimi stojí.
- Jaký vliv má příměří na americkou inflaci a dovozní závislost USA na Číně.
