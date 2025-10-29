Krátce po příjezdu do Jižní Koreje oznámil americký prezident Donald Trump, že snižuje cla uvalená na Čínu kvůli dodávkám chemikálií určených pro výrobu drogy fentanyl, která decimuje Američany. Toto clo zvýšil na dvacet procent letos na jaře ve snaze donutit Číňany k akci.
Po Trumpovi dorazí do Jižní Koreje na společné jednání i čínský vůdce Si Ťin-pching. Aktuální snížení cla je totiž jedním z kroků v rámci příměří v obchodní válce, které spolu před schůzkou obou lídrů Washington a Peking domlouvaly. „Bude to velkolepé setkání pro nás oba,“ anoncoval Trump svým obvyklým velikášským stylem nadcházející schůzku na své sociální síti.
Co se dočtete dál
- O čem bude schůzka čínského a amerického prezidenta.
- Proč se chce Trump se Sim zatím usmířit.
- Může Čína pomoci Americe s mírem na Ukrajině?
