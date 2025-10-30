I obchodní války mohou mít příměří. Tak se totiž dá nejlépe charakterizovat to, na čem se domluvili spolu se svými delegacemi v Jižní Koreji americký prezident Donald Trump a jeho čínský protějšek Si Ťin-pching. Trump přitom použil osvědčenou taktiku populistů – vytvořit problém, eskalovat ho a potom se tvářit, že on je tím, kdo tento problém řeší.

Čína a Spojené státy si de facto slíbily, že na sebe rok nebudou v obchodě útočit. Při vyjednávání kontrastoval tradičně klidný čínský přístup s Trumpovými afektovanými výlevy hlavně na sociálních sítích, které vytvářejí nejistotu kolem toho, co se doopravdy bude dít. Ve světle zrušeného summitu v Budapešti s ruským kolegou Vladimirem Putinem musíme brát s rezervou i sliby o Trumpově cestě do Pekingu příští rok na jaře a Siho návštěvu Washingtonu později.

