Jedna z mála věcí, které podle některých analytiků chybí k tomu, aby na akciových trzích vznikla bublina, jsou levné peníze. Upozorňovala na to například švýcarská banka UBS. Cyklus snižování úrokových sazeb, ke kterému na podzim přistoupila americká centrální banka Fed, by k tomu mohl přispět. Podle šéfa Fedu Jeroma Powella ale žádná AI bublina není a monetární politika s investicemi do AI nemá nic společného. Jeho vyjádření mohlo trhy uklidnit, jenže od Powella chtěly slyšet něco jiného. Velký optimismus nevyvolal ani americký prezident Donald Trump, který se ve čtvrtek setkal s čínskou hlavou státu Si Ťin-pchingem.
Co se dočtete dál
- Proč Powell odmítá mluvit o bublině.
- Proč trhy reagovaly na snížení sazeb negativně.
- Co přinesla schůzka prezidentů USA a Číny.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.