Už více než třicetkrát nejznámější akciový index S&P 500 letos zakončil na nových historických maximech. Z tohoto pohledu jde o další nadprůměrný rok, protože obvykle dosáhne tento oblíbený akciový benchmark nových maxim osmnáctkrát za rok. Oproti loňsku má ale stále co dohánět, protože tehdy se mu to povedlo více než padesátkrát. Pro další růst nejen tohoto indexu, ale akciových trhů obecně, může být rozhodující tento týden. Podívali jsme se proto na tři scénáře, které by mohly potenciálně nastat a ovlivnit vaše investice.
Co se dočtete dál
- Jak můžou očekáváné události ovlivnit trhy.
- Jak to může vést k dalšímu růstu indexu S&P 500.
- Co by mohlo způsobit korekci na akciových trzích.
