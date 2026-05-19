Nejhorším byrokratickým předpisem letošního roku se v hlasování veřejnosti a podnikatelů stalo nově zavedené jednotné měsíční hlášení zaměstnavatelů. Naopak normou, která nejvíce usnadnila život podnikatelům, je novela zákona osvobozující od povinnosti auditu tisíce malých a středních firem.
Vyplývá to z výsledků anket Absurdita roku a Paragraf roku, o kterých rozhodlo online hlasování veřejnosti a podnikatelů. Ankety jsou vyhlašovány v rámci podnikatelských soutěží Firma roku a Živnostník roku, jejichž vyhlašovatelem jsou Hospodářské noviny. Lidé v anketě vybírali ze sedmi negativních a sedmi pozitivních norem nominovaných odbornými garanty. Cílem ankety je upozornit na nejnesmyslnější byrokratické povinnosti uložené podnikatelům a naopak ocenit konkrétní aktivitu veřejné správy.
Anketa Absurdita roku se letos vyhlašuje již podvacáté. Podle Evropské asociace obchodních a průmyslových komor Eurochambres z každého podnikatelem vytvořeného eura spolkne plných 12 centů práce vynaložená na splnění administrativních povinností. „Regulatorní a byrokratická zátěž dlouhodobě patří k největším překážkám rozvoje podnikání. Nepřehledný a stále rostoucí systém právních předpisů brzdí podnikatele i běžné občany,“ uvádí Ladislav Minčič, tajemník úřadu Hospodářské komory ČR, která je odborným garantem obou anket spolu s kanceláří SVOKO a Komorou daňových poradců ČR. Podstatná část nových povinností plyne z transpozice unijní legislativy – jen v roce 2025 přijala Evropská unie 2553 právních předpisů.
Anticenu získalo jednotné měsíční hlášení
Vítězem ankety Absurdita roku 2026 se s 66 procenty hlasů stalo jednotné měsíční hlášení zaměstnavatelů. Od dubna 2026 mají zaměstnavatelé povinnost posílat státu detailní hlášení o zaměstnancích a mzdách. Opatření mělo nahradit zhruba 25 formulářů a ulevit mzdovým účtárnám. V praxi však firmy musí pod hrozbou sankcí odevzdávat i informace, které už stát v jiných registrech má. Systém navíc odstartoval se zpožděním, takže firmy musely zpětně doplňovat data za první měsíce roku. Technická pravidla jsou neúprosná a drobná chyba v XML souboru znamená odmítnutí celého hlášení.
„Objem a detail vyžadovaných dat proměnil mzdové účtárny v datová centra státu. Problém je i fiktivní sjednocení, protože zdravotní pojišťovny zůstávají mimo hlavní tok dat. Systém navíc přináší retroaktivní chaos – sice nabyl účinnosti v lednu, ale plně se rozběhl až v dubnu. Firmy tak musí zpětně dohlásit data za první čtvrtletí, což znamená dvojí práci. Přísné validace navíc znamenají, že překlep v nepodstatném poli vede k odmítnutí celého hlášení pod hrozbou pokut až 100 000 korun,“ doplňuje Petra Pospíšilová, prezidentka Komory daňových poradců ČR. Podle ní je zavedení jednotného měsíčního hlášení zaměstnavatelů krok správným směrem, ale problematický je způsob zavedení. „Pevně věřím, že bolesti časem přejdou a projekt přinese i pozitivní změny,“ dodává.
Václav Svoboda, partner daňové a právní kanceláře SVO&KO, říká: „Jednotné měsíční hlášení mělo zjednodušovat, ale přesouvá systémové problémy státu na zaměstnavatele. Právní jistota tím trpí. Bez skutečného sdílení dat mezi úřady nelze administrativu zjednodušovat.“ Na dalších místech skončil zákon o evidenci skutečných majitelů (12 procent hlasů) a EU nařízení proti odlesňování (10 procent hlasů).
Paragrafem roku je úleva od povinných auditů
V anketě Paragraf roku zvítězilo s 36 procenty hlasů zvýšení limitů pro povinný audit. Od roku 2026 musí mít audit méně firem. Stát tím uznal, že u tisíců menších a středních podniků byl audit často jen drahou formalitou bez skutečné přidané hodnoty. Jedná se o jednu z největších administrativních úlev posledních let.
„Tato změna šetří čas i peníze tisícům podnikatelů, aniž by ohrozila transparentnost trhu. Stát přestal považovat audit za univerzální řešení. Povinnost zůstává tam, kde dává smysl,“ zdůrazňuje Václav Svoboda ze SVO&KO. Podle Pospíšilové se dosažení administrativní úlevy obecně pojí s pozitivním přijetím. Na druhém místě v této anketě skončil projekt evropské společnosti podle 28. režimu (EU Inc.) s 20 procenty hlasů a na třetím úprava odpočtů na výzkum a vývoj s 11 procenty hlasů.
Zahájení Firmy roku a Živnostníka roku
Vyhlášení Absurdity roku a Paragrafu roku bylo zároveň startem soutěží o nejlepší firmu a živnostníka roku. V loňském ročníku Volkswagen Firmy roku zvítězila kyberbezpečnostní společnost Monet+, která patří k nejvýznamnějším tuzemským technologickým hráčům v oblasti digitální identity a plateb. Soutěž Moneta Money Bank Živnostník roku ovládl pěstitel mikrobylinek Dominik Samec.
Oceněné pravidelně vyhlašují Hospodářské noviny a vybíráni jsou hlasováním odborné poroty. Ta se rozhoduje jak na základě podkladů, které o sobě jednotliví účastníci dodají, tak i tvrdých finančních dat, která rozhodcům poskytne analytická společnost CRIF. Každoročně se nejprve pořádají krajská kola, kde se vyberou účastníci pro finálový večer, během něhož dojde ke slavnostnímu vyhlášení.
