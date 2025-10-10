Politická reprezentace přinesla tuzemským a zahraničním podnikatelům před volbami dárek ve formě osvobození od nadměrné administrativní zátěže, kterou dle jejich názoru vyvolává povinný audit účetní závěrky. Jako auditor si kladu otázku, od čeho vláda podnikatele osvobozuje? Vždyť audit je služba ve veřejném zájmu, neslouží tedy zájmu podnikatelů, ale zájmu nás všech. Argumentuje se, že je náročné připravovat pro auditory podklady. Jenže vesměs stejné podklady je potřeba připravit pro účely řízení společnosti, přípravu daní a účetní závěrky. Jedná se však o osvobození od zodpovídání nepříjemných otázek, které auditoři kladou. Proč je kladou? Aby mohli předloženou účetní závěrku prohlásit za poctivě připravenou a věrně odrážející finanční situaci auditované firmy.
Co se konkrétně stalo?
Co se dočtete dál
- Jak konkrétně novela zákona o účetnictví mění hranice pro povinný audit (čísla a datum účinnosti).
- Kolik a které účetní jednotky ztratí povinnost podrobit se auditu.
- Jakým způsobem se změní postup vzniku auditní povinnosti (požadavky na dva po sobě jdoucí roky a třetí rok nástupu).
