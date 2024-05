Finanční správa se v březnu pochlubila doměřenou daní v případě takzvaných převodních cen. Firmám, které si mezi sebou pod hlavičkou jedné společnosti přeprodávaly například reklamu nebo ochranné známky, doměřili berní úředníci za loňský rok daň v celkové výši 724 milionů. Za deset let už to dělá skoro sedm miliard korun. Experti, kteří se snaží o snížení daní svých klientů, však poukazují na to, že vysoké doměrky nejsou jen důsledkem odhalených podvodů firem, které se takto snaží snížit si daňový základ. Společnostem se mnohdy ani při nejlepší vůli nedaří nastavit ceny tak, aby finanční kontrolou prošly.

