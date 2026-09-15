Blíží se další hlasování o nedůvěře vládě, které samozřejmě dopadne jako vždycky. Ovšem při sledování aktivit Babišovy sestavy to vypadá, že by jí měli nedůvěru začít vyjadřovat především její vlastní voliči. Kabinet přichází s kroky, které jdou proti volebním slibům jednotlivých stran, a dokonce proti vlastnímu programovému prohlášení. Variantně pak s nápady, které před svými voliči taktně zatajil, přitom se jich budou zatraceně týkat.
Můžeme si to ukázat na třech nejkřiklavějších případech.
Co se dočtete dál
- Jaké konkrétní daně chce vláda zvyšovat a koho by to postihlo?
- Jaké dopady by mělo znovuzavedení karenční doby na zaměstnance?
- Do jaké míry jsou plánované kroky v souladu s programovým prohlášením a volebními sliby?