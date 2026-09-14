Na stole je návrat pravidel, podle nichž by zaměstnanci první tři dny na nemocenské nedostali žádné peníze. Takzvanou karenční dobu zvažuje znovuzavést vláda Andreje Babiše (ANO), která ji přitom v roce 2019 v koalici s ČSSD a podporou komunistů rušila. Na své straně má kabinet i firmy, které na náhradách za mzdy v nemoci dávají miliardy korun ročně.
Co se dočtete dál
- Jak si ministr Šťastný představuje zavedení karenční doby.
- Co na možné znovuzavedení karenční doby říkají firmy.
- Čeho se obávají odbory.
- Jak návrh vnímá opozice.