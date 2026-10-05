Velké zaměstnavatelské svazy se na poslední chvíli snaží zasáhnout do vládou schválené reformy penzijního spoření. Napsaly dopis premiérovi a ministrům, kde apelují na to, aby se 700 miliard korun naspořených v penzijních fondech lépe využilo pro domácí investice. Navrhují také, aby noví klienti vstupovali do penzijka automaticky, s prvním zaměstnáním.

Připravená reforma klade důraz především na snížení poplatků penzijním společnostem, zavádí strategii životního cyklu, tedy spoření podle věku, a přilepšuje na státních příspěvcích mladým. Změny, s nimiž nyní přicházejí zaměstnavatelé, by mohly kompenzovat penzijním firmám výpadky příjmů ze snížených poplatků.

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Co se dočtete dál

  • Co je „tvrdá“ a „měkká“ varianta automatického vstupu do penzijka a co by to znamenalo pro zaměstnavatele.
  • Proč penzijní společnosti chtějí až pětinu úspor klientů dostat do alternativních fondů.
  • Jak na tlak svazů reaguje ministerstvo financí.
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