Velké zaměstnavatelské svazy se na poslední chvíli snaží zasáhnout do vládou schválené reformy penzijního spoření. Napsaly dopis premiérovi a ministrům, kde apelují na to, aby se 700 miliard korun naspořených v penzijních fondech lépe využilo pro domácí investice. Navrhují také, aby noví klienti vstupovali do penzijka automaticky, s prvním zaměstnáním.
Připravená reforma klade důraz především na snížení poplatků penzijním společnostem, zavádí strategii životního cyklu, tedy spoření podle věku, a přilepšuje na státních příspěvcích mladým. Změny, s nimiž nyní přicházejí zaměstnavatelé, by mohly kompenzovat penzijním firmám výpadky příjmů ze snížených poplatků.
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